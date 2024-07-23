Российские силы ПВО в ночь на 23 июля сбили 25 украинских беспилотников, заявило Минобороны РФ. В частности, по два дрона перехвачены в Брянской и Белгородской областях, еще 21 беспилотник уничтожен над территорией аннексированного Крыма и акваторией Черного моря, утверждают в ведомстве.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за вечер и ночь от атак дронов ВСУ пострадали пятеро местных жителей: двое ранены в районе села Богун-Городок Борисовского района, еще трое — в селе Щетиновка Белгородского района. Также повреждены четыре автомобиля.

Глава аннексированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что за ночь над городом ПВО уничтожили более 15 дронов. Осколки двух дронов упали около частных жилых домов. Поврежден грузовой автомобиль, других повреждений и пострадавших нет, утверждает чиновник.

В Брянской области также нет пострадавших и разрушений, сообщил местный губернатор Александр Богомаз.

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук в свою очередь заявил, что российская армия за ночь запустила по Украине одну управляемую авиационную ракету Х-69 и восемь ударных беспилотников типа "Шахед". Под ударом находилась Сумская область. Силы ПВО сбили семь беспилотников, ракета Х-69 "в результате активного противодействия не достигла своей цели", утверждает Олещук.

Представители военной администрации Сумской области сообщили, что российский удар пришелся по объектам критической инфраструктуры Шосткинской общины. Оперативные службы занимаются ликвидацией последствий атаки. По предварительным данным, погибших в результате удара нет.

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