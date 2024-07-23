Глава секретной службы США ушла в отставку из-за покушения на Трампа

Кимберли Читл, возглавляющая Секретную службу США, подала в отставку из-за покушения на экс-президента Дональда Трампа 13 июля, сообщает русская служба Би-би-си.

В тот день на предвыборном митинге в городе Батлере штата Пенсильвания стрелок — им, по данным следствия, был 20-летний Томас Крукс — открыл огонь по Трампу и собравшимся, в результате чего один человек погиб, а еще трое (включая самого Трампа), получили ранения. Сам Крукс был застрелен снайперами охраны.

Накануне Читл почти шесть часов провела на слушаниях в комитете Палаты представителей, давая показания и отвечая на вопросы конгрессменов. Читл признала, что покушение стало "самым значительным провалом в деятельности Секретной службы за последние десятилетия" и взяла на себя ответственность за этот провал.

Однако законодателей ее выступление не устроило, и конгрессмены из обеих основных партий призвали Читл добровольно покинуть пост. Что она и сделала — на следующий день, во вторник.

На собранной по этому поводу экстренной пресс-конференции спикер Палаты представителей Майк Джонсон назвал отставку Читл давно назревшим решением, заявив, что та должна была уйти по крайней мере неделю назад.

Джонсон добавил, что лично он "рад, что она прислушалась к призыву [депутатов от обеих партий].

На прошлой неделе на закрытых брифингах для членов Конгресса представители спецслужб рассказали, что сотрудники Секретной службы, которые охраняли Трампа как экс-президента и кандидата в президенты, обратили внимание на Крукса еще как за час до того, как он открыл огонь. Но затем его потеряли из виду.

Кимберли Читл проработала в Секретной службе США почти тридцать лет: она поступила на службу в 1995 году. Читл участвовала в эвакуации тогдашнего вице-президента Дика Чейни из Белого дома, который, как многие опасались, находился в опасности, во время терактов 11 сентября 2001 г. Позже она стала начальником охраны Джо Байдена, когда тот был вице-президентом, а затем заняла должность заместителя помощника директора по охранным операциям.

После непродолжительной работы в частном секторе, в компании PepsiCo, Шитл была назначена президентом Джо Байденом на нынешнюю должность директора в 2022 году.

Президент США Джо Байден уже принял отставку Читл, выпустив по этому поводу специальное заявление и поблагодарив ее за десятилетия государственной службы.

"Чтобы взять на себя всю ответственность за организацию, выполняющую одну из самых сложных работ на госслужбе, требуется честь, мужество и невероятная честность", — говорится в заявлении.

Он также пообещал назначить нового главу Секретной службы в самое ближайшее время.

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