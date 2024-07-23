В ряды Вооруженных сил Украины мобилизовали около 3,8 тысячи заключенных, сообщил секретарь оборонного комитета Верховной рады Роман Костенко в комментарии украинским СМИ, передает русская служба Би-би-си.

"3,8 тысячи заключенных уже в ВСУ. Большинство из них недавно завершили обучение. Но среди них уже есть и раненые, и погибшие",- цитирует Костенко агентство УНИАН.

По словам Романа Костенко, число желающих попасть в ВСУ среди заключённых снизилось, так как основная часть мотивированных людей среди них уже поступила на службу.

Согласно его прогнозу, всего в Украине удастся мобилизовать в ВСУ около 5 тысяч заключенных.

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