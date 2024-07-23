Испанский суд приговорил 76-летнего пенсионера к 18 годам тюремного заключения. В 2022 году бывший госслужащий Помпейо Гонсалес Паскуаль отправил шесть содержащих взрывчатку писем, для того чтобы остановить поставки испанского оружия в Украину, сообщает русская служба Би-би-си.

Гонсалес Паскуаль отправил взрывчатку премьер-министру Педро Санчесу, министру обороны Маргарите Роблес, в посольства США и Украины, в испанскую оборонную компанию Instalaza, на предприятиях которых производились отправленные в Украину гранаты, и в спутниковый центр ЕС под Мадридом.

Пенсионер был задержан в январе прошлого года в ходе операции под кодовым названием "Конверт", причем было использовано именно русское слово.

После ареста судья отпустил его домой до суда на том основании, что он ранее не был судим и не мог уничтожить доказательства, которые уже были собраны полицией. Судья также добавил, что "нет никаких признаков того, что он [Гонсалес Паскуаль] совершил преступление в составе какой-либо организованной террористической группы".

После отправленного в посольство Украины письма, открывая которое один из сотрудников получил легкие ранения, Киев усилил меры безопасности в своих представительствах по всему миру.

Высший уголовный суд (Audiencia Nacional) признал пенсионера виновным и приговорил его к 10 годам лишения свободы за терроризм и еще к восьми годам — за изготовление и отправку взрывчатых веществ с террористическими целями.

Подсудимый себя виновным не признал, но суд решил, что представленные доказательства полностью доказывают его вину.

В решении суда говорится, что Гонсалес Паскуаль намеревался "спровоцировать серьезные потрясения в испанском обществе, которые бы вынудили правительства Испании, США, также как и различные расположенные на испанской территории организации, перестать поддерживать Украину".

Количество содержащейся в письмах взрывчатки "было достаточным для нанесения травм".

Обвиняемый сознательно намеревался причинить вред получателям отправленных писем, заявил суд, отметив, что этого не произошло по счастливой случайности и "по не зависящим от подсудимого обстоятельствам".

Компоненты для самодельных бомб Гонсалес Паскуаль купил в электронном магазине Amazon, что было подтверждено полученными от этой компании документами.

Тщательное изучение материалов на компьютере пенсионера показало, что он, по словам экспертов "изучал способы изготовления взрывных устройств" и посещал "сайты, содержащие пропаганду, связанную с российско-украинским конфликтом".

В его мобильном телефоне были обнаружены приложения двух российских государственных СМИ, заблокированных в странах Евросоюза.

Кроме того, в его доме полиция обнаружила мастерскую, в которой были найдены паяльники, а также детали, годящиеся для отправления почтовых бомб. А на конвертах и марках экспертиза обнаружила следы ДНК пенсионера.

На всякий случай Гонсалес-Паскуаль искал в интернете информацию о том, насколько часто испанские суды приговаривают к тюремным срокам людей пожилого возраста, и о том, какие требования предъявляются к иностранцам, желающим поехать в Россию.

Испания обязалась оказывать помощь Украине по формуле "столько, сколько потребуется", включая военную помощь в размере 1 млрд евро в течение 2024 года.

Мадрид поставлял Киеву танки "Леопард" и зенитные ракеты, хотя в реальном выражении Испания далеко не лидер по помощи Украине.

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