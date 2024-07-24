Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте лишила гражданства шестерых человек, утаивших факт получения российского паспорта. Об этом сообщает LRT со ссылкой на пресс-релиз Департамента миграции.

Как пояснили в ведомстве, с начала года его специалисты проверили данные почти 2 тысяч человек, регулярно путешествующих между Литвой и Россией или Беларусью. Оказалось, что шестеро граждан Литвы скрыли от властей факт получения паспорта РФ и при этом не имели на это права согласно литовским законам.

Департамент миграции подчеркнул, что никто из этих людей не откликнулся на просьбу предоставить дополнительные документы и не ответил на просьбы о сотрудничестве. Ведомство инициировало процедуру лишения их гражданства, соответствующий приказ уже подписан главой МВД.

Начатые ранее проверки продолжаются, власти изучают информацию о еще нескольких сотнях людей и уточняют уже собранные сведения. По предварительным данным, министерству внутренних дел предложат лишить гражданства еще нескольких человек.

Литовское законодательство в ряде случаев допускает наличие двойного гражданства, однако гражданин республики, получивший иностранный паспорт, обязан в течение двух месяцев уведомить об этом Департамент миграции. Нарушение этого требования влечет за собой штраф в размере до 850 евро.

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