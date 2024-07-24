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Начальник Генштаба Вооруженных сил Великобритании генерал Роли Уокер заявил, что россиянам, вероятно, потребуется еще 5 лет, чтобы проложить себе путь к достижению своих минимальных целей в Украине — полностью взять под контроль 4 области: Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Харьковскую).

По оценке сэра Роли Уокера, достижение только этих ограниченных целей приведет к потерям Россией более 1,5 млн человек.

По оценкам западных разведок, Россия уже потеряла убитыми и ранеными в Украине около полумиллиона человек.

Выступая на конференции RUSI Land Warfare, генерал Уокер сказал, что если война действительно будет продолжаться годами, "это, вероятно, значительно превысит 1,5 миллиона потерь с неисчислимыми миллиардами (долларов) потерянного оборудования".

Он сказал, что трудно представить, как эта война идет на пользу России, но добавил, что в России расчеты могут быть другими.

Но он ясно дал понять, что обе стороны несут большие потери: "В долгой войне нет победителей... это полное опустошение и потерянные поколения для обеих сторон".

При этом для Украины, по его словам, большой вопрос заключается в том, сможет ли она и дальше держать оборону.

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