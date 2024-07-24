Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Китай более трех часов обсуждал главой китайского МИД Ван И пути достижения "справедливого мира" в войне с Россией. Российские СМИ сообщили, что Кулеба в числе прочего заявил о готовности Киева вести переговоры с Москвой, но МИД Украины настаивает, что в России слова министра исказили.

Дмитрий Кулеба — самый высокопоставленный украинский чиновник, посетивший Китай после полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, которое Пекин публично не осудил.

"Переговоры завершились. В общей сложности они продолжались более трех часов, дольше, чем планировалось. Это был очень глубокий и конкретный разговор", — сообщил Reuters источник в украинской делегации.

Согласно заявлению МИД Украины, главной темой переговоров был поиск путей прекращения российской агрессии и возможная роль Китая в достижении "устойчивого и справедливого мира" в Украине.

Однако после встречи российское государственное информагентство "РИА Новости" сообщило со ссылкой на представительницу китайского внешнеполитического ведомства, что Кулеба в разговоре с Ван И сообщил о готовности Украины "вести переговоры с российской стороной".

"Украина придает большое значение мнению Китая и внимательно изучила консенсус из шести пунктов КНР и Бразилии по политическому урегулированию конфликта. Украинская сторона хочет и готова вести переговоры с Россией", — цитируют ее "Ведомости" со ссылкой на китайские СМИ.

Однако Reuters и украинские СМИ сообщают, ссылаясь на заявление МИД Украины, что Кулеба сказал главе китайского внешнеполитического ведомства Ван И, что Киев готов на переговоры "на определенном этапе" при условии готовности Москвы к "добропорядочным переговорам", чего пока нет.

Представитель украинского внешнеполитического ведомства Георгий Тихий сообщил Украинской службе Би-би-си, что российские СМИ "исказили" слова Дмитрия Кулебы.

"Дмитрий Кулеба рассказал о последовательной позиции Украины, которая заключается в готовности вести переговорный процесс с российской стороной на определенном этапе, когда Россия будет готова вести переговоры добропорядочно, но отметил, что пока такой готовности с российской стороны не наблюдается", — говорится в заявлении МИД Украины.

Во время переговоров Кулеба также заявил, что справедливый мир в Украине отвечает интересам Китая, в частности, способствует его торговле с Европой. Он добавил, что отношения между Пекином и Киевом стоит строить, учитывая будущее членство Украины в Евросоюзе, о чем уже начались переговоры.

После начала полномасштабной агрессии против Украины страны Запада запретили поставлять в Россию множество товаров. Они также обвиняют не присоединившийся к санкциям Китай в предоставлении Москве продуктов, которые помогают ей производить оружие.

"Российская агрессия стоит не только на пути развития Украины. Она также мешает международной стабильности, развитию добрососедских отношений, и в частности, развитию торговли между Китаем и Европой", — подчеркнул Кулеба.

В сообщении МИД Китая также отмечается, что Украина и Китай — это дружественные страны, которые имеют отношения стратегического сотрудничества.

"Они уважают друг друга и относятся друг к другу как равные стороны, и взаимовыгодное сотрудничество продолжает развиваться", — говорится в сообщении.

Ван И во время переговоров заявил, что Китай всегда выступал за политическое решение "кризиса в Украине", сообщает МИД Китая.

"В последнее время как Украина, так и Россия прислали в разной степени сигналы о том, что они готовы к переговорам, хотя условия и время еще не назрели, мы поддерживаем все усилия, которые способствуют миру, и готовы продолжать играть конструктивную роль в прекращении огня, войны и возобновлении мирных переговоров", — говорится в сообщении МИД Китая.

В сообщении МИД Китая ответ Кулебы на заявление Ван И подается так: "Украина желает и готова к диалогу и переговорам с Россией. Конечно, переговоры должны быть разумными и предметными, направленными на достижение справедливого и прочного мира".

Министр иностранных дел Украины также заявил, что в Киеве изучили совместную китайско-бразильскую позицию. Две страны опубликовали свои предложения 23 мая этого года по итогам встречи Ван И и главного советника президента Бразилии Селсу Аморима. Тогда две страны призвали:

Придерживаться трех принципов деэскалации ситуации (прекратить расширение территории боевых действий, отказаться от обострения боевых действий и провокаций);

созвать международную мирную конференцию, признанную и Россией, и Украиной, для обсуждения всех планов;

избегать нападений на гражданских лиц или объекты, защищать гражданских лиц, в частности женщин, детей, провести обмен военнопленными;

отказаться от использования ядерного, химического или биологического оружия;

избегать атак на атомные электростанции и другие ядерные объекты;

противодействовать разделению мира на изолированные политические или экономические группы государств.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал переговоры в Китае следующим образом: "Сам по себе посыл можно сказать, что идет в унисон с нашей позицией, вы знаете, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров, всегда сохраняла свою открытость переговорному процессу".

Однако, по словам Пескова, в вопросе урегулирования конфликта "важны детали", а их российские власти пока не знают, поэтому ожидают дальнейших разъяснений.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!