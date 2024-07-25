В Жиздринском районе Калужской области потерпел крушение российский военный вертолет Ми-28. Об сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша. Глава Жиздринского района Александр Барыбин указал, что вертолет рухнул около деревни Кленки в лесном массиве.

Минобороны России подтвердило информацию о крушении. По данным ведомства, в результате авиакатастрофы экипаж погиб. Экипаж Ми-28 состоит из двух человек.

В Минобороны РФ добавили, что Ми-28 упал в безлюдной местности, последствий на земле после его крушения нет.

По данным ведомства, предварительной причиной крушения вертолета стала техническая неисправность. На месте его падения работает комиссия Воздушно-космических сил и спасательные службы.

Ми-28 — ударный вертолет, который предназначен для поиска и уничтожения бронетехники, инженерных укреплений и воздушных целей. Также используется для патрулирования местности и ведения разведки.

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