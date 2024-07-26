Белорусский государственный телеканал "Беларусь 1" вечером в четверг, 25 июля, показал передачу под названием "Исповедь немецкого террориста", участником которой стал гражданин ФРГ Рико Кригер, приговоренный в июне к смертной казни по делу о взрыве на железнодорожной станции Озерище под Минском.

"Интервью" госканалу было дано в условиях несвободы

DW обращает внимание на то, что подтвердить достоверность высказываний Кригера невозможно в силу целого ряда обстоятельств. Гражданин Германии беседовал с журналистами телеканала, полностью контролируемого белорусскими властями, при этом он находился в условиях несвободы, будучи приговоренным к смерти. Также неизвестно, оказывали ли на него давление, чтобы он дал согласие на это "интервью" либо чтобы сказал на видеокамеру то, что от него требовали: многие бывшие заключенные белорусских тюрем заявляли, что их пытали.

"Чувствую себя, как какой-то жираф, которого вот-вот расстреляют"

После закадрового вступления автора сюжета, составленного в откровенно пропагандистском стиле, в ролике показан человек за решеткой в наручниках, который говорит по-немецки, его речь дублирована по-русски, причем перевод очень часто не соответствует сказанному Кригером. Так, его фраза "Dass ich meine Tochter sehen kann" ("что я смогу увидеть мою дочь") переведена как "что я смогу увидеть мою девушку").

В сюжете белорусского госТВ Кригер сообщил что работал в посольстве США в Берлине охранником и парамедиком-спасателем в Германии. Он также рассказал о своем желании "пригодиться" Украине и о том, как начал отправлять заявки в украинские добровольческие формирования.

Из видео можно сделать вывод, что в 2023 году с Рико Кригером по видеосвязи поговорил неизвестный человек в маске, предложив "вылететь в Минск для выполнения важных заданий" и пообещав, что "в случае успеха" он вернется в Германию, а затем отправится в Украину. Кригер был уверен, что общается с представителями СБУ и доверял им.

По словам Кригера, в Минск он прилетел через Азербайджан, а в Беларуси выполнял поручения тех, кто его туда направил. 5 октября 2023 года его попросили забрать рюкзак по высланным координатам и оставить возле его вагона на станции Озерище. Кригер выполнил инструкции и поехал в отель. Вскоре на станции прогремел взрыв, в результате которого никто не пострадал. На следующий день Кригера задержали, а позже обвинили по шести уголовным статьям, включая совершение теракта и наемничество. Он признал вину только по одному пункту - за агентурную деятельность.

В конце сюжета Рико Кригер плачет и просит прощения у правителя Беларуси Александра Лукашенко. "Теперь я чувствую себя, как какой-то жираф, которого вот-вот расстреляют. Каждый день у меня ощущение тотальной брошенности и того, что меня обвели вокруг пальца. Правительство должно бороться за меня, но это делает только моя семья", - заявил он. "Приговор могут привести в исполнение в любой момент. Я очень сильно сожалею о том, что сделал, каждую минуту и каждую секунду. Мне немного легче, что обошлось без жертв, и очень надеюсь, что президент Александр Лукашенко меня простит", - сказал Кригер.

Кригера могут использовать для обмена на агента ФСБ Красикова

Опрошенные DW эксперты считают, что Рико Кригера могут использовать для обмена на Вадима Красикова, офицера ФСБ РФ, который в 2019 году застрелил в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили и приговорен в Германии к пожизненному заключению. МИД Беларуси уже заявил, что белорусская сторона предложила ФРГ "конкретные решения по имеющимся вариантам развития ситуации".

"Мы занимаемся его судьбой и с самого начала оказываем ему интенсивную консульскую поддержку, активно защищаем его интересы перед белорусскими властями", - заявил официальный представитель министерства иностранных дел ФРГ Кристиан Вагнер (Christian Wagner). Подробностей он не привел и уклонился от ответа на вопрос о возможных предложениях Минска по судьбе осужденного гражданина Германии.

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