Евросоюз впервые отправит Украине прибыль от замороженных российских активов. Как сообщила в своем аккаунте в соцсети Х председатель Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен в пятницу, 26 июля, сумма выплаты составит 1,5 млрд евро, платеж будет перечислен в тот же день.

"Нет лучшего символа и лучшего применения для денег Кремля, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни", - написала фон дер Ляйен.

The EU stands with Ukraine.



Today we transfer €1.5 billion in proceeds from immobilised Russian assets to the defence and reconstruction of Ukraine.



There is no better symbol or use for the Kremlin’s money than to make Ukraine and all of Europe a safer place to live. pic.twitter.com/keDyf9Dzzd — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 26, 2024

В мае ЕС согласовал план использования доходов от активов РФ для поддержки Украины

В мае послы стран ЕС на заседании в Брюсселе после длительных консультаций согласовали план использования доходов от замороженных российских активов для финансирования военной помощи Украине.

Как сообщала тогда председательствовавшая в ЕС Бельгия, деньги пойдут на поддержку восстановления Украины, а также для обороны страны. При этом только в 2024 году сумма выплат может составить до 3 млрд евро.

Переговоры по этому плану затянулись в том числе из-за того, что Австрия и ряд других государств отказывались участвовать в непосредственных поставках оружия и боеприпасов. По их требованию была достигнута договоренность о том, что часть процентов от российских доходов будет использоваться и для других видов помощи, сообщало немецкое агентство dpa.

Страны G7 выделят Киеву 50 млрд долларов за счет активов РФ

Страны "Большой семерки" в июне также договорились о выделении Киеву кредита под залог доходов от замороженных российских активов. Всего G7 планируют выплатить Украине 50 млрд долларов, а погашать ссуду она будет за счет передаваемых ей процентов от активов Центробанка РФ, замороженных в странах Запада.

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