Во Франции продолжаются отмены поездов после серии скоординированных поджогов в день открытия Олимпиады в пятницу. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что силы безопасности продолжают поиски диверсантов, виновных в поджогах.

Треть французских высокоскоростных поездов отменены в субботу на маршрутах, пострадавших от пятничных поджогов и парализованных в преддверии открытия Олимпийских игр.

Национальная железнодорожная компания SNCF заявила, что субботние рейсы на основных линиях в Париж и из Парижа будут задержаны как минимум на два часа, также будет отменена четверть рейсов Eurostar, осуществляющих международное сообщение между Парижем и рядом европейских городов, в том числе Лондоном.

Министр транспорта Франции заявил, что движение будет восстановлено к утру понедельника.

По словам представителей SNCF, ее сотрудники "работали всю ночь в сложных условиях под дождем", чтобы устранить повреждения на линиях.

В пятницу за считанные часы до открытия летних Олимпийских игр французская железнодорожная компания SNCF заявила, что ее объекты — пути и вокзалы — подверглись вандализму в разных регионах страны. В частности, по словам представителей компании, были подожжены кабельные ящики на перекрестках Северной, Бретаньской и Юго-Западной линий.

По словам представителей правительства, диверсанты перерезали и подожгли оптоволоконные кабели, необходимые для безопасного функционирования железнодорожной сети.

Источник, связанный с расследованием, сообщил агентству AFP, что операция была "хорошо подготовлена" и организована "единой структурой".

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь в пятницу также заявил, что диверсии были хорошо подготовлены и скоординированы.

Министр транспорта Франции Патрис Вергрьет сообщил, что следователи обнаружили устройства, которые использовались для поджогов, и их тип может помочь определить, в чьем распоряжении они находились.

Железнодорожники предотвратили попытку уничтожить оборудование на четвертой линии.

Как объясняет корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер, нападение на сеть железных дорог Франции классифицировано как диверсия, а не терроризм, поскольку никто не был убит. Поэтому ИГ и "Аль-Каида" (обе организации признаны террористическими и запрещены в России) вряд ли займут первые строчки в списке подозреваемых.

По словам Карднера, следователи в первую очередь сосредоточат внимание на активистах и известных экстремистах, а также на любых возможных связях с Кремлем.

"На данном этапе перебои с движением сохранятся в воскресенье на северной оси, ситуация должна улучшиться на атлантической оси за выходные", — заявил представитель железнодорожной сети в субботу утром.

По оценкам SNCF, в пятницу перебои в движении поездов, вызванные поджогами, затронули около 250 тыс. пассажиров, а в общей сложности вместе с выходными они могут коснуться до 800 тысяч человек.

Компания Eurostar заявила, что каждый четвертый ее поезд не будет ходить в выходные.

Путешественникам рекомендовано отложить поездки, а перебои, как ожидается, продлятся до понедельника.

Среди клиентов Eurostar, затронутых случившимся, был премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который планировал отправиться на церемонию открытия Игр на поезде, но был вынужден вместо этого лететь самолетом.

Несмотря на опасения по поводу того, как случившееся повлияет на Олимпиаду, церемония открытия прошла по плану, а сегодня в Париже разыгрываются первые комплекты медалей.

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