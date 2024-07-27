С конца этого лета на железнодорожных вокзалах Литвы больше не будет билетных касс, сообщает портал 15min. По данным портала, билеты по-прежнему можно приобрести на станциях, но только в билетных автоматах и ​​при оплате картой, информирует литовский портал Delfi.

По словам партнера по коммуникации пассажирской транспортной компании LTG Link Ольги Малашкявичене, на данный момент в Литве действуют 12 билетных касс. С осени четыре кассы в крупных городах будут работать как информационные центры, а остальные восемь касс будут закрыты.

Она добавила, что количество пассажиров, покупающих билеты онлайн, за несколько лет в Литве утроилось. Из-за уменьшения числа лиц, физически покупающих билеты в кассах, количество касс за три года сократилось более чем вдвое.

Малашкявичене отметила, что после закрытия касс путешествующие смогут покупать билеты в автоматах, терминалах Perlas и у проводника в поезде. Сейчас решается, стоит ли оставлять сервисный сбор в размере 2 евро при покупке билета у проводника.

"Билеты продаются во всех терминалах Perlas, предоставляющих финансовые и страховые услуги. Только на Вильнюсском ЖД вокзале есть два терминала Perlas: в магазине Iki и киоске Narvesen. В начале лета на литовских вокзалах было установлено 33 билетных автомата", - сказала Малашкявичене порталу 15min.

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