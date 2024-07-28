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В ответ на размещение в ФРГ высокоточных ракет США Россия будет считать себя свободной от моратория на развертывание ракет меньшей и средней дальности, заявил Путин на главном параде ВМФ РФ в Санкт-Петербурге.

Если в Германии будут размещены высокоточные ракетные комплексы США, РФ будет считать себя свободной от моратория на развертывание ракет меньшей и средней дальности. Об этом 28 июля заявил российский президент Владимир Путин, выступая на главном параде Военно-морского флота России в Санкт-Петербурге. Имеется в виду, в том числе, "повышение возможностей береговых войск" ВМФ РФ, уточнил Путин.

"Сегодня разработка ряда таких систем находится у нас на завершающей стадии. Будем принимать зеркальные меры по их развертыванию с учетом действий США и их сателлитов в Европе и других регионах мира", - цитирует слова президента РФ агентство "Интерфакс".

Путин отметил, что в зоне досягаемости американских ракет, размещенных в Германии, окажутся "важные российские объекты государственного и военного управления".

Подлетное время ракет, которые "в перспективе могут быть оснащены и ядерными боеголовками, составит порядка 10 минут", заявил российский президент. Он сравнил ситуацию со временами холодной войны.

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