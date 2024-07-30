Власти Венгрии в начале июля "без лишнего шума" упростили правила легализации в стране для граждан России, Беларуси и еще нескольких государств. Об этом пишет Deutsche Welle.

Как отмечает издание, после визита премьер-министра страны Виктора Орбана в Москву россиян и белорусов включили в программу "национальной карты". Этот тип вида на жительство выдается на два года, позволяет работать в Венгрии и привезти в страну свою семью. Документ можно продлевать неограниченное количество раз.

С 9 июля "национальной картой" также могут воспользоваться граждане Боснии и Герцеговины, Черногории, Молдовы и Северной Македонии.

TVNet выпустил новостную заметку на эту тему под заголовком "Венгрия разрешила гражданам России и Беларуси въезжать в ЕС без проверок безопасности". Журналисты ссылаются на публикацию немецкого RND, в которой говорится: "Вот уже несколько дней россияне могут въезжать в ЕС через Венгрию без каких-либо проверок безопасности и беспрепятственно перемещаться в другие страны Евросоюза". Поскольку Венгрия входит в Шенгенскую зону, пограничный контроль на ее границах с другими шенгенскими странами в норме действительно не осуществляется.

Delfi не удалось найти подтверждений, что проверки заявителей, претендующих на получение "национальной карты", существенно отличаются от аналогичных процедур, реализуемых в Венгрии в отношении россиян и белорусов, запрашивающих другие типы ВНЖ (например, для учебы).

Тем не менее, отмечает RND, "существует большая обеспокоенность, что российские шпионы таким образом могут проникнуть в ЕС или быть переправлены Кремлем для совершения атак". Решение Будапешта "подрывает европейскую миграционную систему", считает депутат Европарламента Сергей Лагодинский ("Зеленые"). При этом политик подчеркнул, что "неправильно считать всех российских граждан подводными лодками [путинского] режима".

Газета Financial Times сообщает, что лидер фракции "Европейской народной партии" в Европарламенте Манфред Вебер направила главе Европейского совета Шарлю Мишелю письмо, в котором рассказал о "серьезных опасениях по поводу национальной безопасности" из-за решения Будапешта. По мнению политика, благодаря "национальным картам" россияне смогут въезжать в Венгрию "с минимальным надзором", что создает "лазейки для шпионской деятельности". Вебер попросил Мишеля поднять этот вопрос на следующем саммите лидеров ЕС.

Еще 25 июля венгерский Forbes поговорил о нововведении с экспертом по безопасности Андрашем Рацем. Он напомнил, что "национальная карта" — не нововведение, ранее ею пользовались граждане Украины и Сербии. Получить или продлить такой документ действительно проще, чем другие типы ВНЖ, однако ни Рац, ни редакция Forbes не пишут о смягченной проверке безопасности.

"Кажется, есть только одно объяснение, зачем россиянам упростили правила въезда — и это АЭС Пакш-2", — предполагает Рац. Атомную электростанцию строит компания "Росатом". С другой стороны, несколько тысяч граждан РФ и так жили в районе будущей АЭС, а строительство самого реактора возможно только после получения документов о соответствии проекта европейским стандартам.

"Пока это препятствие не преодолено, фаза строительства, связанного с ядерными технологиями и требующего участия российских специалистов, не начнется. Если, несмотря на это, правительство открывает для них двери сейчас, это сложно объяснить", — рассуждает Рац.

Эксперт отмечает, что видит "серьезный потенциальный риск для национальной безопасности в зависимости от того, сколько людей приедут". Однозначно сказать, сколько "национальных карт" будет выдано россиянам, пока что невозможно. Поэтому наиболее вероятной проблемой Рац считает возможную нехватку ресурсов для обработки анкет и проведения проверок. Он подчеркивает, что если бы граждане РФ подали тысячи заявлений, ресурсы ответственных ведомств пришлось бы значительно увеличить, но сейчас этого не наблюдается.

"Для россиян, представляющих риск национальной безопасности, цель — Шенгенская зона. В случае российских шпионов под дипломатическим прикрытием, для них привычно проводить операции в Словакии, Австрии, Венгрии и даже Германии, например, с пражской аккредитацией", — добавляет Рац. Это еще один повод для беспокойства в контексте новостей о "национальных картах", которые, в отличие от некоторых других типов рабочих ВНЖ, не предполагают запрета на путешествия по зоне Шенгенского соглашения.

В отличие от Латвии и некоторых других стран ЕС, Венгрия после начала полномасштабного российского вторжения в Украину не запретила въезд граждан РФ и продолжила выдавать туристические визы. В то же время, свидетельствуют отзывы на российских сайтах о туризме, срок действия документов, которые одобряет посольство, снизился по сравнению с довоенным временем.

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