Foto: AFP/Scanpix/LETA

Вице-канцлер ФРГ, министр экономики и лидер партии "Зеленые" Роберт Хабек с апреля прошлого года подал 730 исков о возбуждении уголовных дел по статьям об угрозах убийством и другим преступлениям на почве ненависти. Об этом сообщает Politico со ссылкой на пресс-службу министерства экономики Германии.

"Многие политики подвергаются проявлениям ненависти, оскорблениям и даже угрозам смерти, которые распространяются в огромных масштабах, особенно в Интернете. Министр Хабек решил не просто не мириться с этим, но и принимать меры в случае нарушения закона", — сообщили в ведомстве.

Ранее о направлении Хабеком нескольких сотен исков в немецкие суды написала газета Die Welt. По данным издания, поводом для просьб о возбуждении уголовных дел стали сообщения, направленные в адрес министра по электронной почте и другими способами. Среди них — "Мы тебя повесим", "Ты чертов сумасшедший, тебя надо застрелить" и "Если немцы восстанут, то для тебя и твоей искалеченной семьи настанет темнота".

На фоне получения таких сообщений охрана Хабека была усилена.

Представительница министерства финансов сообщила Politico, что представители Хабека намерены через суд добиваться удаления комментариев, разжигающих ненависть, и получения денежных компенсаций. Эти средства за вычетом судебных издержек будут переданы благотворительной организации, специализирующейся на борьбе с подобными комментариями в интернете.

Случаи давления на немецких политиков усилились в преддверии сентябрьских выборов в трех федеральных землях на востоке ФРГ, где традиционно сильны консерваторы. Так, на прошлой неделе в Бранденбурге напали на кандидата от Христианско-демократического союза Аделину Абимнви Авемо, когда она расклеивала предвыборные плакаты. Родившаяся в Камеруне политик также подверглась расистским оскорблениям. Незадолго до этого свою кандидатуру с выборов в Саксонии снял независимый левый политик Дирк Нойбауэр, сославшийся на угрозы со стороны ультраправых.

По статистике Бундестага, в 2023 году среди федеральных депутатов чаще всего подвергались нападениям представители "Зеленых" — они стали жертвами в 1219 из 2790 зарегистрированных случаев.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit