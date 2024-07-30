Вице-канцлер ФРГ, министр экономики и лидер партии "Зеленые" Роберт Хабек с апреля прошлого года подал 730 исков о возбуждении уголовных дел по статьям об угрозах убийством и другим преступлениям на почве ненависти. Об этом сообщает Politico со ссылкой на пресс-службу министерства экономики Германии.

"Многие политики подвергаются проявлениям ненависти, оскорблениям и даже угрозам смерти, которые распространяются в огромных масштабах, особенно в Интернете. Министр Хабек решил не просто не мириться с этим, но и принимать меры в случае нарушения закона", — сообщили в ведомстве.

Ранее о направлении Хабеком нескольких сотен исков в немецкие суды написала газета Die Welt. По данным издания, поводом для просьб о возбуждении уголовных дел стали сообщения, направленные в адрес министра по электронной почте и другими способами. Среди них — "Мы тебя повесим", "Ты чертов сумасшедший, тебя надо застрелить" и "Если немцы восстанут, то для тебя и твоей искалеченной семьи настанет темнота".

На фоне получения таких сообщений охрана Хабека была усилена.

Представительница министерства финансов сообщила Politico, что представители Хабека намерены через суд добиваться удаления комментариев, разжигающих ненависть, и получения денежных компенсаций. Эти средства за вычетом судебных издержек будут переданы благотворительной организации, специализирующейся на борьбе с подобными комментариями в интернете.

Случаи давления на немецких политиков усилились в преддверии сентябрьских выборов в трех федеральных землях на востоке ФРГ, где традиционно сильны консерваторы. Так, на прошлой неделе в Бранденбурге напали на кандидата от Христианско-демократического союза Аделину Абимнви Авемо, когда она расклеивала предвыборные плакаты. Родившаяся в Камеруне политик также подверглась расистским оскорблениям. Незадолго до этого свою кандидатуру с выборов в Саксонии снял независимый левый политик Дирк Нойбауэр, сославшийся на угрозы со стороны ультраправых.

По статистике Бундестага, в 2023 году среди федеральных депутатов чаще всего подвергались нападениям представители "Зеленых" — они стали жертвами в 1219 из 2790 зарегистрированных случаев.

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