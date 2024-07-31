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Спецподразделение Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины нанесло комплексный удар по российской авиабазе в Сирии, утверждают источники украинских СМИ в спецслужбах. Первым такую информацию распространило издание Kyiv Post, затем об этом же сообщило "РБК-Украина".

По данным Kyiv Post, группа украинской разведки "Химик" нанесла удар по позициям российских войск в Сирии в конце июля. Целью атаки стала российская военная техника на авиабазе Квайрес в провинции Алеппо. Издание распространило смонтированную видеозапись, на которой, как утверждается, показаны ключевые моменты атаки. Подлинность видео не подтверждена.

В начале записи некий человек показывает лист бумаги с символом ГУР — летящей совой с мечом. Затем в ролике показан удар по движущемуся автомобилю (утверждается, что это российский мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы). На записи виден черный дым, при этом до конца неясно, продолжает ли автомобиль движение. Затем в ролике вновь показывают символ ГУР с датой "19/7/2024" и запуск малого беспилотника. В следующей части видео, сопровождаемой символом ГУР, показан полет воздушного объекта (что это, неясно).

Основная часть записи посвящена предполагаемой атаке на аэродром (местность на видео похожа на спутниковые снимки аэродрома Квайрес). В этой части видео нет символа украинской разведки, при этом слышно, как несколько человек говорят по-украински. На временной отметке 1:38 виден сброс двух боеприпасов с дрона.

Kyiv Post утверждает, что авиабазу атаковали 25 июля. В тот день стало известно, что накануне вечером президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад встретились в Москве. Об их переговорах объявили, когда Асад уже вернулся в Сирию, сообщала газета "Коммерсант".

Украинские военные, по информации СМИ, ранее участвовали в других странах в операциях против сил, близких к российским структурам. Так, летом 2023 года украинские военные прибыли в Судан, чтобы помочь вытеснить повстанцев, поддерживаемых наемниками ЧВК "Вагнер", сообщала в марте 2024 года газета The Wall Street Journal. Издание Kyiv Post утверждало, что украинские спецназовцы и сирийские повстанцы в марте напали на российских наемников в Сирии. Кроме того, в июле в ГУР намекнули, что причастны к нападению на бывших наемников ЧВК "Вагнер" в Мали.

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