Израиль нанес сокрушительные удары по своим врагам, заявил в телевизионном обращении в среду вечером премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Оно длилось пять минут и не содержало никаких упоминаний об убийстве главы ХАМАС Исмаила Хании, при этом Нетаньяху особо отметил гибель в результате израильского удара одного из лидеров "Хезболлы" Фуада Шукра на юге Бейрута.

"Мы уничтожили правую руку [лидера "Хезболлы" Хасана] Насраллы, который несет прямую ответственность за массовое убийство детей", — сказал Нетаньяху, имея в виду ракетный удар, нанесенный в минувшие выходные по оккупированным Голанским высотам.

"Мы свели счеты с Мохсеном, — сказал израильский премьер, используя настоящее имя Шукра, — и сведем их с любым, кто причинит нам вред".

Израиль обвинял в ударе "Хезболлу", группировка свою причастность к произошедшему отрицала.

Удар (предположительно, с беспилотника) был нанесен во вторник вечером по дому на южной окраине Бейрута, где располагался штаб "Хезболлы".

Изначально появлялась противоречивая информация о состоянии Шукра, и в первых сообщениях со ссылкой на "Хезболлу" утверждалось, что он выжил.

В среду отдел группировки по связям со СМИ подтвердил, что командир убит.

В своем телеобращении Биньямин Нетаньяху заявил, что после удара по Бейруту Израиль "фиксирует угрозы в свой адрес со всех сторон".

Как ответит "Хезболла"?

Хьюго Бачега, корреспондент Би-би-си на Ближнем Востоке, Бейрут

Фуад Шукр — самый высокопоставленный командир "Хезболлы", убитый Израилем в ходе нынешних боевых действий.

Он погиб в результате израильского удара по зданию в густонаселенном районе в южном пригороде Бейрута, где находится база "Хезболлы".

Погибли еще четыре человека, в том числе двое детей — 10-летний Хасан и шестилетняя Амира.

Израильские военные назвали Шукра правой рукой лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы и человеком, который участвовал в планировании и руководстве операциями против Израиля.

Почти нет сомнений в том, что ответ со стороны хорошо вооруженной и поддерживаемой Ираном группировки последует. В прошлом "Хезболла" отвечала на убийства своих высокопоставленных членов ракетными обстрелами Израиля.

Убийство Шукра в столице Ливана, скорее всего, будет расценено группировкой как провокация, заслуживающая более решительного ответа.

В своей недавней речи Хасан Насралла заявил, что "Хезболла" не хочет войны с Израилем, но готова к ней. Группировка располагает примерно 150 тысячами ракет и реактивных снарядов, включая высокоточные управляемые ракеты, способные наносить удары в глубине территории Израиля.

"Хезболла", по словам Насраллы, использовала лишь малую часть своего арсенала.

Ожидается, что лидер группировки выступит перед сторонниками в четверг.

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