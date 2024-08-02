Российское наступление в Донбассе усиливается, на ряде участков у ВСУ начинает складываться угрожающая ситуация. В особенно тяжёлом положении оказались украинские подразделения на Покровском и Торецком направлениях. Подробности — в обзоре русской службы Би-би-си.

Российские части добились значительных тактических успехов на Покровском направлении к западу и северо-западу от Авдеевки, сообщает Институт изучения войны (ISW). По данным кадров геолокации, они удерживают позиции в западной части Первой Новоселовки, заняли Волчье и продвинулись до лесозащитных полос к западу и к северу от села, а также к югу от села Нетайлово.

Таким образом российская армия стремится расширить зону недавнего прорыва в районе сёл Прогресс и Волчье. Сообщается, что она усиливает натиск, вводя в бой свежие резервы. Обозначился и вектор её движения вдоль железной дороги на запад к Новогродовке и Селидово — более крупным и укрепленным населенным пунктам примерно в 12 километрах к западу от нынешней линии фронта.

Довольно глубокое вклинивание — на 4-5, местами на 6-7 км — угрожает прежде всего правому флангу ВСУ, который занимает оборону к югу от зоны российского прорыва в районе сети водохранилищ и реки Волчья. Если российское продвижение не удастся остановить, то удерживать эти на данный момент выгодные позиции будет бессмысленно и опасно.

"Начав штурм Новогродовки, российская армия поставит украинскую логистику на грань краха, — говорит российский военный аналитик Ян Матвеев, автор популярных телеграм- и Youtube-каналов "Карты и стрелочки". — Она и сейчас сильно затруднена. Вообще весь этот выступ, который тянется всё дальше и дальше, не просто создаёт новые опасности, но и рассекает общую линию обороны. Части, защищающие рубежи с севера, не могут быстро прийти на помощь южным, и наоборот".

По мнению украинского военного аналитика Константина Машовца, подразделения ВСУ будут вынуждены отойти за реку Волчья, на запад — "и нет никакой гарантии того, что при этом противнику не удастся прорваться между Межевым и Скучным, в общей дирекции на Камышевку (т.е. уже за рекой Волчья)".

"Противник очень близок к тому, чтобы к концу следующего месяца получить прорыв оперативного масштаба на Покровском направлении", — считает он.

Торецкое направление

Напряжённая ситуация складывается и к северу от Донецка. Российские подразделения продолжают интенсивно атаковать в направлении Торецка и наносят удары по городу управляемыми планирующими авиабомбами, сообщил украинский генштаб.

Они продвинулись в юго-западной части посёлка Нью-Йорк (к югу от Торецка), юго-западнее Юровки (чуть южнее Нью-Йорка), в Железном и Северном (оба юго-восточнее Торецка).

"Российские войска штурмуют Нью-Йорк, постепенно отодвигая фронт от многострадальной Горловки. ВСУ рискуют оказаться в котле и рано или поздно будут вынуждены окончательно оставить свои позиции", — утверждает российский пропагандист Семён Пегов.

"Становится понятным текущий замысел командования 41-й ОВА противника относительно действий на Торецком направлении, — пишет Константин Машовец. — Путем одновременного продвижения своих передовых подразделений […] оно пытается отрезать те наши подразделения, которые еще продолжают удерживать восточную часть села Нью-Йорк.

И пока ему это удается, по крайней мере, на данный момент, оно достаточно близко находится от выполнения этого замысла".

Часов Яр

Ещё одно направление российского наступления — город Часов Яр к западу от Бахмута. Он находится на господствующей высоте и прикрывает как Константиновку — важный логистический центр, так и направление на Краматорск и Славянск — последние крупные города Донецкой области, остающиеся под контролем Киева. Бои за Часов Яр идут с весны 2024 года.

Предыдущие попытки российских войск обойти город с севера со стороны болотистых низин оказались безуспешны, и им пришлось действовать по не самому благоприятному сценарию — штурмовать Часов Яр в лоб.

По данным ISW, там российские войска незначительно продвинулись в восточной части города и пересекли канал Северский Донец — Донбасс к северу от микрорайона "Новый". Прокремлёвские блогеры утверждают, что российские штурмовые группы завязали бои и в другом микрорайоне — "Октябрьском".

Сообщается о российских атаках и к северу от Часова Яра около села Калиновка, к востоку около Ивановского и к юго-востоку около Андреевки.

Как два года назад, но не совсем

В целом нынешняя военная ситуация напоминает лето 2022 года, когда российская армия давила на центральном участке фронта в Донбассе, а украинская стачивала наступающие российские части ценой потери территорий. Такая стратегия позволила командованию ВСУ накопить резервы для последующих удачных контрнаступательных операций.

Но есть и существенные отличия. Если два года назад российские соединения на других направлениях — в Херсонской и Запорожской областях, на юге Донбасса, в районе Изюма Харьковской области — на фоне наступавших на Попасную, Северодонецк, Лисичанск и Бахмут подразделений "Вагнера" и других российских частей действовали пассивно и думали больше об удержании занятых позиций, то сейчас всё не так.

Одновременно с развитием наступления на Покровском и Торецком направлениях российские войска пытаются атаковать повсюду: и к югу от Донецка, и в районе Лимана. Они не оставляют попытки отбить утраченные в прошлом году позиции в Запорожской области и вытеснить украинских десантников с левобережья Днепра под Херсоном. А в Харьковской области в дополнение к группировке, наступающей на Купянск, открыли новый фронт со стороны Белгородчины.

Об особых успехах российской армии на этих участках фронта говорить не приходится — большинство атак отбивается, и даже в случае удачи продвижение составляет считанные сотни метров, что мало меняет ситуацию.

При этом каждый неудачный штурм — это потери наступающей стороны, многократно превосходящие потери обороняющейся. Но таким образом российское командование способствует действиям подразделений на главном направлении летнего наступления, не давая ВСУ возможности перебрасывать туда наиболее боеспособные резервы.

Авралы и провалы

После падения Авдеевки весной этого года военные эксперты были уверены, что российская армия продолжит основные наступательные операции к западу и северо-западу от города, ставя себе минимальные цели выхода на административные границы Донецкой области. Очевидно, что и командование ВСУ было в курсе этих планов.

Уже тогда отмечалась слабость и даже полное отсутствие укреплений на пути предполагаемого российского наступления. Новые рубежи обороны возводились в авральном порядке, многие не были достроены из-за близости к зоне боёв. Сказались и провалы на среднем и низовом уровне, такие как курьёзная потеря важных позиций в районе Очеретино при несогласованной ротации подразделений.

Как и в случае с Очеретино, при быстром продвижении в районе Прогресса и Волчьего российское командование не форсирует события, предпочитает действовать осторожно и аккуратно, постепенно расширяя зону прорыва и стараясь обезопасить фланги.

С одной стороны, это даёт командованию ВСУ возможность закрыть опасное направление и, в случае угрозы окружения, отвести войска с соседних участков. С другой — не даёт шансов на быстрый контрудар и возвращение утраченных позиций.

Что же касается ситуации на фронте в целом, то даже вероятное отступление украинской армии ещё на несколько километров на Покровском и Торецком направлениях не открывает перед российской группировкой войск "Центр" новых окон возможностей. Дальше будет не легче.

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