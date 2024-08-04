Президент Украины Владимир Зеленский официально объявил о том, что первые американские истребители F-16, поставок которых в стране с нетерпением ожидали с начала 2023 года, наконец получены.

"F-16 в Украине. Мы обеспечили это", - написал Зеленский в своем телеграм-канале.

В воскресенье в Украине отмечается День Воздушных сил.

"Я горжусь всеми нашими ребятами, которые качественно осваивают эти самолеты и уже начали их использовать для нашего государства. Я благодарю нашу команду за этот результат. Я благодарю всех партнеров, которые действительно действенно помогают с F-16, и первые государства, которые приняли наш запрос о предоставлении самолетов - Дания, Нидерланды, Соединенные Штаты, - и все наши партнеры - мы ценим вашу поддержку!" - написал украинский президент.

Зеленский не уточнил, какое именно количество истребителей поступило в Украину и не привел никаких других подробностей. Однако в воскресенье британский журнал Economist сообщил, что Украина в последний день июля получила 10 из запланированных 79 истребителей F-16 – спустя год после того, как администрация Байдена с большой неохотой дала разрешение на это европейским союзникам. К концу этого года Украина может рассчитывать, что на ее вооружении будет 20 истребителей американского производства.

Остальные самолеты, обещанные так называемой "коалицией F-16" во главе с Данией и Нидерландами, будут поставляться партиями в течение 2025 года.

По словам опрошенных журналом экспертов, столь длительная задержка в получении необходимых Украине истребителей объясняется в первую очередь "политическим решением администрации". Свою лепту внесли и языковые трудности, а также время, необходимое для создания инфраструктуры для приема западных истребителей.

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