Foto: Zuma Press/Scanpix/LETA

Президент Украины Владимир Зеленский официально объявил о том, что первые американские истребители F-16, поставок которых в стране с нетерпением ожидали с начала 2023 года, наконец получены.

"F-16 в Украине. Мы обеспечили это", - написал Зеленский в своем телеграм-канале.

В воскресенье в Украине отмечается День Воздушных сил.

"Я горжусь всеми нашими ребятами, которые качественно осваивают эти самолеты и уже начали их использовать для нашего государства. Я благодарю нашу команду за этот результат. Я благодарю всех партнеров, которые действительно действенно помогают с F-16, и первые государства, которые приняли наш запрос о предоставлении самолетов - Дания, Нидерланды, Соединенные Штаты, - и все наши партнеры - мы ценим вашу поддержку!" - написал украинский президент.

Зеленский не уточнил, какое именно количество истребителей поступило в Украину и не привел никаких других подробностей. Однако в воскресенье британский журнал Economist сообщил, что Украина в последний день июля получила 10 из запланированных 79 истребителей F-16 – спустя год после того, как администрация Байдена с большой неохотой дала разрешение на это европейским союзникам. К концу этого года Украина может рассчитывать, что на ее вооружении будет 20 истребителей американского производства.

Остальные самолеты, обещанные так называемой "коалицией F-16" во главе с Данией и Нидерландами, будут поставляться партиями в течение 2025 года.

По словам опрошенных журналом экспертов, столь длительная задержка в получении необходимых Украине истребителей объясняется в первую очередь "политическим решением администрации". Свою лепту внесли и языковые трудности, а также время, необходимое для создания инфраструктуры для приема западных истребителей.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit