В британских городах продолжаются волнения, начавшиеся на прошлой неделе после нападения на детскую танцевальную студию в Саутпорте, в результате которого три девочки были убиты, еще восемь детей и двое взрослых были ранены, сообщает русская служба Би-би-си.

За выходные полиция арестовала более 150 человек, и это число, скорее всего, продолжит расти. Ранее власти сообщили, что в тюрьмах зарезервировано "достаточное количество" мест для нарушителей общественного порядка.

Правительство в понедельник провело совещание комитета по чрезвычайным ситуациям "Кобра".

"КОБРА" расшифровывается как "Комната "А" заседаний кабинета министров" (Cabinet Office Briefing Room A). Так называется чрезвычайный правительственный комитет, который собирается лишь в самых экстренных случаях.

В заседаниях принимают участие министры, главы департаментов госслужбы, представители полиции, разведслужб и все те, чье присутствие премьер-министр считает необходимым. Конкретный состав комитета определяется тем, какую именно экстренную ситуацию решено обсудить.

На заседании комитета в понедельник, в котором приняли участие соответствующие министры и представители полиции, правительству предоставили свежие данные о беспорядках в выходные и ответных мерах в ближайшие дни.

После заседания премьер-министр Кир Стармер заявил, что на нем был согласован ряд действий, в том числе создание в полиции "постоянной армии" специалистов, которые будут разбираться с подобными инцидентами.

Было также решено, отметил премьер-министр, что закон должен применяться "как онлайн, так и оффлайн". То есть, к людям, совершающим преступления в Интернете, будут относиться так же, как и ко всем остальным.

Отвечая на вопрос, достаточно ли в Великобритании судов и тюремных камер для вынесения приговоров в связи с продолжающимися беспорядками, Стармер ответил, что он "в ужасе" от того, что правительство оказалось в таком положении.

"Но мы справимся с этой задачей", — пообещал премьер, заверив, что места в тюрьмах будет достаточно и что те, кто устраивает погромы, "почувствуют всю силу закона".

"Это не [законный] протест, —заявил Стармер, — это насилие".

В четверг Кир Стармер уже обсуждал беспорядки с высшими чинами полиции. В субботу состоялась встреча министров на эту тему.

Министр внутренних дел Иветт Купер сказала, что очевидно существуют "проблемы с социальными сетями", которые, по ее выражению, действуют как ракетный двигатель, способствующий распространению дезинформации и организации актов насилия.

"Компании социальных сетей должны взять на себя определенную ответственность; мы также должны обеспечить, что преступная деятельность в сети преследуется", — сказала она в интервью Би-би-си.

"Я не буду стесняться назвать происходящее тем, чем оно является: ультраправым бандитизмом", — заявил, в свою очередь, Стармер.

Беспорядки продолжаются

В воскресенье вечером в Ротерхэме группа демонстрантов численностью порядка 700 человек собралась у гостиницы Holiday Inn Express, где, в том числе, размещаются просители убежища, ожидающие решения по своим делам.

В гостинице были разбиты окна, протестующие подожгли мусорные баки

По меньшей мере десять полицейских получили ранения после того, как участники демонстрации забросали полицейских досками и облили из огнетушителей.

Сотрудники и постояльцы отеля, как сообщается, были страшно напуганы, но о каких-либо телесных повреждениях не сообщалось. Глава Южного Йоркшира Оливер Коппард сказал, что в отеле во время нападения находилось 240 человек. По его словам, постояльцев-мигрантов удалось эвакуировать в безопасное место.

"Просители убежища столкнулись с насилием и преследованиями в своих странах и в результате приехали сюда, а теперь столкнулись с насилием и здесь. Не могу себе представить, в каком ужасе они были", — сказал он Би-би-си.

Еще одна гостиница Holiday Inn Express в Тамворте в графстве Стаффордшир также подверглась нападению: в здании разбили окна и бросили внутрь бутылки с зажигательной смесью. Один полицейский получил ранения. В Мидлсбро протестующие били стекла в домах и машинах и бросали в полицейских все, что попадало под руку.

Как сообщил Дэвид Фелтон, помощник главного констебля полиции Кливленда, были арестованы 43 человека. Он добавил, что полицейские будут дежурить в этом районе в течение всего дня.

Мирные поначалу протесты в пригороде Манчестера Болтоне переросли в столкновения между группой демонстрантов с британскими флагами и толпой примерно в 300 человек в черных масках, выкрикивавших "Аллаху акбар".

В какой-то момент группа в черных масках стала бросать в полицейских яйца. Полиции удалось оттеснить толпу, но столкновения переместились на другие улицы. Полиция Большого Манчестера издала постановление, требующее от граждан снять маски или любые предметы одежды, используемые для маскировки или сокрытия своей внешности.

Полицейские в Болтоне получили дополнительные полномочия, которые позволяют им останавливать и подвергать досмотру кого угодно в специально оговоренном районе.

Беспорядки и столкновения с полицией также произошли в Саутпорте, Сандерленде, Ноттингеме, Халле, Ливерпуле, Бристоле, Манчестере, Сток-он-Тренте, Блэкпуле и Белфасте, в некоторых местах протестующие громили магазины и нападали на полицию.

В Белфасте связанные с участием в беспорядках обвинения уже предъявили четырем людям.

Полицию также обвинили в применении двойных стандартов. На кадрах, размещенных в сети, видно, как полицейский с громкоговорителем обращается к группе людей у мечети в Сток-он-Тренте.

Насколько можно понять по записи, он говорит: "Если у вас есть оружие, уберите его, мы не собираемся никого арестовывать". Комментируя это видео, представитель полиции Стаффордшира признал, что "некоторые отредактированные кадры", размещенные в социальных сетях, получили распространение и оказали влияние на доверие общественности.

"Мы намерены полностью расследовать все имеющиеся материалы, извлечь уроки из соразмерных действий и продолжать успокаивать жителей Сток-он-Трента", — добавил он.

В полиции сообщили, что будут изучать видео, размещенные в социальных сетях, а также записи с полицейских беспилотников, чтобы установить личности причастных к беспорядкам.

Премьер-министр Стармер отметил, что правительство может ответить на беспорядки так же, как оно поступило во время протестов в 2011 году, когда он был главой прокурорской службы.

"У нас действуют постоянные меры по обеспечению правопорядка, что означает, что мы можем проводить аресты… и выносить приговоры очень быстро, — сказал он. — Я сам участвовал в этом в 2011 году, когда был начальником прокуратуры, и я твердо решил, что мы сделаем все возможное, чтобы привлечь этих бандитов к ответственности как можно быстрее".

Министры уже предложили разрешить судам заседать круглосуточно для ускоренного рассмотрения дел — как это было в 2011 году, — а полиция привлекла дополнительных сотрудников для борьбы с потенциальными беспорядками.

Теневой министр внутренних дел от консерваторов Джеймс Клеверли заявил, что его партия поддержит правительство в привлечении преступников к ответственности. Однако, по его словам, ключевые решения могли и должны были быть приняты раньше.

Лидер выступающей против нелегальной миграции партии "Реформа" Найджел Фарадж, недавно избранный в парламент, выпустил заявление в соцсети Х, в котором говорится: "Уровень страха и угрозы жизни, продемонстрированный в эти выходные, не имеет места в функционирующем обществе".

При этом Фарадж тут же напомнил, что проблема стихийной миграции никуда не делась, написав: "Большинство населения нашей страны видит, как в результате массовой, неконтролируемой иммиграции, будь то легальной или нелегальной, раскалываются наши сообщества. Однако попытка обсудить это на публичной арене приводит к немедленным воплям осуждения".

"У многих людей есть опасения и собственные мнения по поводу преступности, здравоохранения, иммиграции, но они не берут в руки кирпичи и не бросают их в полицию, не пытаются поджечь отель, в котором, как известно, находятся люди, и не грабят в результате этого магазины", — отметила в интервью Би-би-си министр внутренних дел Иветт Купер.

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