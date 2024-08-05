РФ выдает все больше стипендий белорусским студентам и ученым, а в кабинетах силовиков встречаются российские флаги. На фоне войны в Украине произошла синхронизация пропаганды Беларуси и России. В кабинетах белорусских силовиков теперь висят плакаты с Z-символикой. Ректоров проверяют на лояльность не только Лукашенко, но и Путину. А учебник с идеями "русского мира" вошел в университетскую программу. 2 августа эксперты обсудили в Вильнюсе, как идеи "русского мира" повлияли на белорусское общество, сообщает Deutsche Welle.

Кто продвигает идеи "русского мира" в Беларуси?

Профессор и историк Павел Терешкович отмечает, что с началом полномасштабной войны информационное пространство в Беларуси полностью контролируется Россией. Существенное влияние могут оказать идеи "русского мира", которые все чаще за российской пропагандой подхватывает белорусская. "Также Россия эффективно использует инструменты "мягкой силы" - различные фонды, через которые и распространяются идеи о том, что Россия должна быть в центре нового миропорядка", - уточняет профессор.

Профессор приводит в пример Россотрудничество. "У этой организации в каждой стране, где она работает, обычно два представительства, но в Беларуси их уже пять. Бюджет - около 50 млн долларов в год, - говорит Терешкович. - В 2014 году, когда произошла аннексия Крыма, отделения Россотрудничества отыгрывали активную роль. Данный фонд предоставляет стипендии на обучение в российских вузах. За последние пять лет количество грантов для белорусских студентов увеличилось в 18 раз - до 1300 в 2024-м".

Далее эксперт приводит в пример фонд "Русский мир", бюджет которого до 150 млн долларов в год. "Пока в Беларуси он не очень активен - один центр и два кабинета в школах, - говорит Терешкович. - Гораздо большую угрозу представляет фонд имени Горчакова, у которого всего два филиала в мире - в Минске и Тбилиси. Сколько получает данная организация, неизвестно, но в ее состав входят российские миллионеры. Этот фонд дает достаточно много стипендий белорусским ученым, в первую очередь, гуманитариям".

Тревожные сигналы в белорусском образовании

В Беларуси также достаточно внутренних провайдеров идей русского мира, считает профессор. Среди самых влиятельных он называет главу верхней палаты парламента Наталью Кочанову. "Она известна тем, что провела программу замены большинства ректоров университетов на тех, кто поддерживают идею русского мира. Кроме того, причастна к русификации нескольких школ. Напрямую сотрудничает с фондом Горчакова", - заявил Павел Терешкович.

Эксперт упоминает "самую пророссийскую силовую организацию" в Беларуси - ГУБОПиК: "Задокументированы воспоминания задержанных, которые упоминают, что видели в кабинетах ГУБОП и знаки российской агрессии против Украины, российские флаги и портреты Путина".

Еще одна знаковая структура - Свято-Елисаветинский монастырь и образовательный центр "Ковчег" при нем. "В "Ковчеге" проводятся встречи, в том числе совместно с Кочановой, куда приглашают представителей Белорусской православной церкви, Минкультуры и Минобразования для координации действий по продвижению идей "русского мира". В "Ковчеге" есть учебная программа, основанная исключительно на российской истории и военной подготовке", - говорит профессор.

В белорусском образовании уже есть и другие тревожные сигналы. В 2022 году в вузах был введен курс "Современная политическая экономия", в списке обязательной литературы - книга одного из идеологов "русского мира" Александра Дугина "Основы геополитики". Параграфы по геополитике включены и в школьные учебники за 10 и 11 класс.

Как в Минске саботируют идеи Москвы

Во время дискуссии эксперты также упоминали исследование преподавателя Академии управления при президенте РБ Светланы Глинниковой. В своей книге о "русском мире" в Беларуси она утверждает, что данные идеи не имеют значительного влияния на общественное мнение в Беларуси. К такому выводу она пришла после опроса чиновников и студентов, которые обучаются в Академии, отмечают эксперты.

При этом сам Лукашенко часто демонстрирует приверженность идеям "русского мира", считает украинский политолог Евгений Магда: "Он не только разделяет тезис о "триединстве" русского народа, но и видит себя проводником этой идеи. При этом подчинение белорусской пропаганды российской в суперпрезидентской республике - феномен, который может стать угрозой для режима".

Именно поэтому, по мнению экспертов, белорусские власти часто прибегают к тактике саботажа, когда не согласны с тезисами, которые навязывает Москва. Так, 2023-м, когда проводился год исторической памяти, на базе Академии управления состоялась встреча, на которой обсуждали самые знаковые исторические события для Беларуси. Было утверждено 12 знаменательных дат, ни одна из них не касалась "русского мира". Весной 2022-го Дмитрий Медведев призвал Беларусь отметить 250-летие раздела Речи Посполитой. Однако никто в Минске не отозвался на его предложение.

А белорусы поддерживают "русский мир"?

Ссылаясь на исследование аналитической мастерской "Дискомфорт общественного мнения", Терешкович указывает, что белорусское общество разделено на три группы: проевропейская (21%), пророссийская (31%) и инертная (48%). До 80% белорусов выступают против непосредственного участия Беларуси в войне, 29% поддерживают в конфликте Россию, 24% - Украину, 29% занимают нейтральную позицию.

"Конечную цель идеологии "русского мира" в отношении Беларуси поддерживает не более 5% опрошенных, - подчеркивает Павел Терешкович. - Однако угроза все же высока. "Русский мир" имеет большую инфраструктуру институтов мягкой силы и внутреннюю сеть влиятельных сторонников. Кроме того, у значительной части общества - 48% - до конца не сформирована национальная идентичность, именно с этой группой нужно усиленно работать. Россия вливает огромные средства для продвижение своих интересов. Только национальная идентичность может сдержать влияние идеологии "русского мира".

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