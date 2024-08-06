Российский приграничный город Суджа в Курской области попал под обстрел ВСУ в ночь на 6 августа, заявил исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.
В ходе обстрела получили серьезные повреждения несколько жилых домов. Ранены пять человек, в том числе трое детей. Пострадавших госпитализировали в районную больницу.
По словам Смирнова, за ночь силы ПВО сбили в Курской области 26 украинских дронов самолетного типа.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что утром 6 августа ВСУ атаковали село Ясные Зори в Белгородском районе. В результате повреждены три жилых дома и десять легковых автомобилей.
В общей сложности за минувшие сутки ранены 12 жителей Белгородской области, один погиб.
Минобороны РФ заявило, что за ночь уничтожило 11 беспилотников над Курской областью и еще один над Белгородской.