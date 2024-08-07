Беспорядки, которые начались на прошлой неделе в городе Саутпорт после убийства трех девочек в танцевальном клубе, перекинулись на другие города Британии. Постепенно география столкновений расширилась. Полиция считает, что контролирует ситуацию, отмечает BBC News.

По данным полиции, в среду в стране может пройти не менее 30 акций протеста. Около 6 000 сотрудников правоохранительных готовы реагировать на угрозы общественной безопасности в связи с потенциальными беспорядками. На данный момент полиция произвела более 400 арестов, обвинения в участии в беспорядках предъявлены около 100 задержанным. Эти дела будут рассмотрены в судах. В связи с возросшей нагрузкой на систему правосудия в тюрьмах по всей стране выделано более 500 дополнительных мест.

За последние пять дней в разных частях страны, в том числе в Северной Ирландии группы людей пытались разгромить общежития иммигрантов, поджечь мечети и бросали кирпичи и бутылки в полицейских. В воскресенье в городке Ротерхэм в графстве Йоркшир толпа из 500 человек окружила гостиницу, где временно размещались больше 100 мигрантов. Полиция потеряла контроль над ситуацией, и собравшиеся начали закидывать гостиницу камнями и "коктейлями Молотова", сообщает BBC News.

Полиция пока не обобщила данные о количестве раненых полицейских. Вчера вечером полиция Южного Йоркшира сообщила, что в общей сложности 51 человек получил ранения у отеля Holiday Inn Express в Ротерхэме. Ранее полиция Мерсисайда сообщила о 53 пострадавших в результате беспорядков в Саутпорте в прошлый вторник.

Триггером для протестов послужила ложная информация о том, что юношу, зарезавшего детей в Саутпорте, зовут Али Аль-Шакати, и он — иммигрант и мусульманин. На самом деле, подозреваемым оказался 17-летний уроженец Британии по имени Аксель Муганва Рудакубана, чьи родители приехали из Руанды. Семья исповедует христианство, и полиция пока не установила возможный мотив преступления, но предварительно исключила терроризм.

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