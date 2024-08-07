Нигер объявил о "немедленном" разрыве дипломатических отношений с Украиной, обвинив Киев в поддержке "террористических групп". Об этом сообщает агентство AFP.

Правящая Нигером военная хунта также собирается обратиться в Совет безопасности ООН с целью обсудить "агрессию" Украины, заявил представитель правительства полковник Амаду Абдраман.

Ранее, 5 августа, дипломатические отношения с Киевом разорвала правящая хунта Мали из-за предполагаемой причастности Украины к атаке повстанцев-туарегов. В конце июля они разгромили группу правительственных войск Мали и воюющих на их стороне наемников из российской ЧВК "Вагнер".

В начале августа МИД Сенегала вызвал посла Украины из-за его поддержки повстанцев в Мали. Сенегал посчитал высказывания дипломата "оправданием терроризма".

В конце июля повстанцы-туареги сообщили об убийстве 84 боевиков из ЧВК "Вагнер" и 47 солдат правительственной армии Мали на севере страны.

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов намекнул на причастность Украины к операции туарегов в Мали. "Повстанцы получили необходимую информацию, и не только информацию, которая позволила им провести успешную военную операцию против российских военных преступников", — заявил он в эфире телемарафона 29 июля, не приведя других подробностей.

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