Зарегистрированная в Литве компания, занимающаяся экспортом автомобилей, оштрафована на 13,6 млн евро за нарушение международных санкций. Об этом сообщает LRT со ссылкой на заявление литовской таможни.

По данным ведомства, фирма не обеспечила соблюдение санкций при заключении сделок с контрагентами из Казахстана, Беларуси и Турции. Как следствие, перевозка неназванного количества автомобилей привела к нарушению действующих ограничений.

Литовская таможня не уточняет, на какую именно компанию был наложен штраф и какие именно санкции были нарушены. Судя по всему, речь идет об ограничениях на экспорт автомобилей в Россию.

Помимо штрафа, у компании-нарушителя конфисковали шесть полуприцепов для грузовиков.

Как отмечает LRT, это "не первый случай", когда по итогам усиленных проверок литовская таможня присуждает местным компаниям штрафы за нарушение правил экспорта.

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