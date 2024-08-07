В Великобритании не утихают массовые беспорядки, охватившие страну на прошлой неделе, после того как 17-летний подросток зарезал в детской танцевальной студии под Ливерпулем трех девочек и ранил еще восемь детей и двух взрослых, сообщает русская служба Би-би-си.

Участникам погромов, арестованным на прошлой неделе в различных городах Англии в ходе столкновений с полицией, британские суды уже начали выносить первые реальные приговоры.

Власти готовятся к тому, что как минимум в ближайшие дни волнения не улягутся — а возможно, и усилятся, — в связи с чем в стране объявлено о дополнительной мобилизации нескольких тысяч полицейских.

Тем временем в сети появился и активно распространяется "расстрельный список" иммиграционных юристов Британии (там это отдельная квалификация). По мнению тех, кто распространяет этот список, на этих юристах будто бы лежит часть вины за массовый приток в страну выходцев из-за рубежа.

Полиция настоятельно рекомендовала всем британским иммиграционным юристам по возможности работать из дома, закрыть окна офисов защитными ставнями и обзавестись несгораемым почтовым ящиком.

Волна погромов из-за фейка?

Массовые беспорядки в стране начались после нападения на детскую танцевальную студию в Саутпорте, под Ливерпулем, где проходил мастер-класс, посвященный творчеству певицы Тэйлор Свифт.

Неожиданно в помещение студии ворвался вооруженный молодой мужчина, который начал без разбора наносить удары ножом танцевавшим детям и тем взрослым, которые пытались их защитить.

В результате три девочки (шести, девяти и одиннадцати лет) были убиты, а еще несколько человек, в числе которых и двое взрослых, получили серьезные ранения.

Подозреваемый в нападении был задержан полицией по горячим следам и оказался 17-летним подростком. Поскольку парень несовершеннолетний, полиция не стала называть его по имени.

Тем не менее вскоре вымышленное "имя нападавшего" появилось в бывшем "Твиттере" (ныне сети X) и разлетелось по сети со скоростью компьютерного вируса. Вместе с некоторыми подробностями вымышленной же биографии, где утверждалось, что это мусульманин, прибывший в страну в качестве беженца в 2023 году.

Полиция давно официально опровергла все эти утверждения: оказалось, что неназванный нападавший родился в Кардиффе, в семье иммигрантов из Руанды, причем семья исповедует христианство. Но фейк в соцсетях оказался достаточным поводом, чтобы чтобы во многих городах начались акции протеста и столкновения.

Источники Би-би-си сообщают, что в ближайшие дни для сопровождения акций протеста и пресечения потенциальных беспорядков на улицы крупных городов дополнительно выйдут около 6000 полицейских.

По данным полиции, только на вечер среды по всей стране было запланировано в общей сложности три десятка протестных акций, грозящих перерасти в беспорядки.

Тем не менее полицейское руководство уверяет, что держит ситуацию под контролем. Там убеждены, что пик прокатившейся по стране волны погромов уже пройден, однако уверяют, что готовы отреагировать на потенциальное обострение ситуации.

Непривычно расторопная Фемида

Первым осужденным участником народных волнений стал 18-летний Джеймс Нельсон, арестованный в субботу в Болтоне, где столкнулись противоборствующие группы демонстрантов, швырявших друг в друга файеры, булыжники, бутылки и сырые яйца.

Юноша, обвиненный в преднамеренной порче собственности, признал вину и был приговорен к двум месяцем лишения свободы.

Почти одновременно с этим куда более серьезные приговоры были вынесены трем мужчинам, принимавших участие в самых первых беспорядках, непосредственно в городе Саутпорт, где были убиты дети, на следующий день после убийства.

58-летний Дерек Драммонд проведет в тюрьме три года за нападение на сотрудника службы спасения, 29-летний Деклан Гейран — два с половиной года за поджог полицейского автомобиля, а 40-летний Лиам Джеймс Райли — 1,5 года за нарушение общественного порядка и оскорбительное поведение, отягощенное расовой ненавистью.

В Ноттингеме к шести месяцам тюремного заключения условно (с годовым испытательным сроком) приговорена 42-летняя Виктория Грей, принимавшая участие в городских беспорядках в прошедшую субботу. Суд также обязал ее выплатить 200 фунтов штрафа и еще около 230 фунтов в качестве компенсации за оказание активного сопротивления сотруднику службы спасения.

Премьер-министр Кир Стармер, в прошлом работавший прокурором, пообещал быстрое рассмотрение подобных дел, заявив, что приговоры большинству из примерно сотни арестованных участников беспорядков будут вынесены уже в течение нескольких дней.

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