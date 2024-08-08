Чем для Венгрии может обернуться облегченный ВНЖ для россиян

Решение Венгрии упростить въезд для обладателей российских паспортов вызвало волну недовольства в ЕС. Нигде это недовольство не прозвучало так громко, как в странах Балтии. Вводить новые ограничения для граждан Российской Федерации они пока не собираются, но очень надеются, что это сделает Еврокомиссия. В крайнем случае может дойти до восстановления пограничного контроля на внешних границах Венгрии, сказали Би-би-си в Европарламенте.

Все началось в июле, когда Венгрия на основе ротации стала страной, председательствующей в Европейском совете — площадке, которая регулярно собирает отраслевых министров стран ЕС.

Министры принимают ключевые для Евросоюза решения, а президентствующая страна координирует повестку и встречи. На практике это означает, что венгерские власти в той или иной степени определяют европейскую повестку на ближайшие полгода.

Уже в начале июля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Киев, потом — Москву. В официально известной повестке — перемирие и прекращение боевых действий.

Европейское законодательство не наделяет страну, президентствующую в Европейском совете, правом определять внешнюю политику ЕС.

В Брюсселе восприняли энергичность венгерского премьера как попытку подыграть Кремлю. Разразился скандал. Прошло всего несколько недель — и Венгрия спровоцировала новый скандал в ЕС.

"Национальная карта" и тревога в странах Балтии

Буквально через несколько дней после московского визита Орбана официальный "Венгерский вестник" опубликовал обновленный список стран, граждане которых могут претендовать на "национальную карту". Это тип вида на жительство (ВНЖ), который выдается на основании трудового контракта. Теперь этот список включает в том числе Россию и Беларусь.

Ряд СМИ сообщили, что "национальная карта" может продлеваться неограниченное количество раз, а ее получателей не проверяют на предмет рисков для нацбезопасности.

На самом деле, согласно венгерскому законодательству, карту можно продлить один раз — максимум на три года. Что касается проверок, то закон прямо не говорит, как именно проверяют претендентов, анкета для заявителей выглядит примерно так же, как для претендентов на любой другой тип ВНЖ.

А насколько тщательно национальные спецслужбы на самом деле будут выяснять риски, связанные с каждым отдельно взятым гражданином РФ или Беларуси, никто точно не знает — спецслужбы, как правило, не раскрывают нюансы своей работы.

Зато известно, что формально венгерская сторона объясняет изменения законодательства тем фактом, что в стране вот-вот стартует строительство двух новых реакторов на АЭС "Пакш-2".

Строить их будет Росатом, который, согласно публичной информации, вкладывает в проект 10 миллиардов евро. Для стран Балтии это дополнительная причина для тревоги, поскольку высокопоставленных чиновников Росатома в Европе непосредственно связывают с работой российской военной разведки ГРУ.

Совокупность этих факторов спровоцировала крайне резкую реакцию на шаги Венгрии со стороны государств Балтии.

Учитывая, что обладатель ВНЖ любой страны ЕС имеет право беспрепятственно перемещаться по странам Шенгенской зоны, может получиться, что в Европу хлынут потоки россиян и белорусов, которых никто даже не попытается проверить на предмет угрозы национальной безопасности.

А это для стран Балтии эквивалентно серьезно повышенным рискам провокаций, саботажа, диверсий и шпионажа.

"В то время как большинство европейских стран ищут способы эффективной защиты от этих атак, Венгрия не только препятствует таким усилиям, но и своими действиями способствует или, по крайней мере, облегчает враждебные в отношении европейских стран действия", — цитирует литовский общественный вещатель главу МИДа Габриэлюса Ландсбергиса.

Закрылись страны Балтии, закрылся ЕС

Страны Балтии, Финляндия и Польша занимают самую жесткую позицию относительно въезда в страну граждан России и Беларуси. Эти государства прекратили выдачу виз россиянам еще в 2022 году, оставив исключения для гуманитарных виз.

В итоге, например, в Эстонии количество виз, выданных россиянам, сократилось в 17 раз: с 34 тыс. в 2021 году до чуть более двух тысяч в 2023-м. В Латвии количество выданных виз за этот период упало почти в пять раз.

"Санкции, введенные правительством Эстонии в отношении граждан России и Беларуси, остаются в силе, — сказали Би-би-си в Министерстве иностранных дел Эстонии. — Эти санкции помогают предотвратить или смягчить риски для внутренней безопасности и общественного порядка как в Эстонии, так и в Балтийском регионе".

Закрылся от россиян не только Балтийский регион, но и ЕС в целом. Еще в 2022 году Еврокомиссия обнародовала рекомендации для структур внутренних дел европейских государств, согласно которым они должны максимально строго оценивать российских претендентов на шенгенские визы, а на границе — проверять их особенно тщательно.

В итоге общее количество виз, выданных россиянам странами ЕС, упало примерно в 10 раз. В 2019 году, до войны в Украине и пандемии, консульства европейских стран выдали более четырех миллионов виз с пропорцией отказов в 1,5%. В 2023 году те же консульства выдали около 449 тысяч виз с пропорцией отказов более 10%.

Жалобы ходят по кругу

Издание Financial Times опубликовало письмо главы Народной партии в Европарламенте Манфреда Вебера, адресованное президенту Европейского совета Шарлю Мишелю. Эта правоцентристская партия — крупнейшая в европейском парламенте, с начала войны в Украине она придерживается антироссийской позиции.

В нем говорится, что Венгрия "создает лазейку для шпионской деятельности и представляет риски нацбезопасности, потенциально разрешая большому количеству россиян въезжать в Венгрию при минимальном контроле".

Вебер призывает главу Евросовета незамедлительно принять меры и предотвратить рост рисков нацбезопасности. В ответ пресс-секретарь премьера Венгрии Золтан Ковач заявил, что приглашенные работники проходят все проверки, включая риски для нацбезопасности. К тому же, остаться в Венгрии надолго они не смогут. Это не помогло.

Вслед за жалобой Вебера в Евросовет жалобу получила Еврокомиссия. "Мы ожидаем, что Еврокомиссия без промедления оценит объяснения Венгрии и их соответствие правовым нормам ЕС, информировав об этом государства ЕС, — ответили Би-би-си в МВД Латвии. — На основании соответствующей оценки Еврокомиссии вопрос может быть рассмотрен в других форматах Европейского союза".

Теоретически, страны ЕС, особенно граничащие с Россией, могут начать действовать самостоятельно и, например, как-то ограничить въезд граждан России и Беларуси с венгерскими ВНЖ.

Би-би-си направила запросы в МВД и МИДы стран Балтии и Финляндию. Ни одно государство не ответило положительно на вопрос о дальнейшем ужесточении миграционного законодательства.

"Сначала дождемся решения Еврокомиссии, потом будем оценивать, — сообщили Би-би-си в МИД Латвии. — Венгерская сторона обратилась к представителям стран Балтии с разъяснениями в связи с решением поменять условия въезда граждан России и Беларуси. Мы ценим начатый диалог. Но хотим указать, что венгерская сторона пока не развеяла наше беспокойство относительно облегченных условий въезда в ЕС граждан страны агрессора".

Пограничный контроль внутри ЕС

Еврокомиссия, в свою очередь, отреагировала, направив соответствующий запрос венгерским властям.

"Россия — угроза для безопасности. Нам нужно больше, а не меньше бдительности. Предоставление потенциальным российским шпионам и диверсантам легкого доступа в ЕС подорвет нашу общую безопасность", — написала в соцсети Х еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон. Она также пообещала действовать в случае, если окажется, что новая венгерская схема представляет риск.

Возникает логический вопрос — как именно может действовать ЕК, если, согласно европейским нормативам, миграционное законодательство находится в ведении национальных правительств.

К тому же, фактически, Венгрия не нарушает европейское законодательство — она, скорее, идет против общепринятой политики ЕС. По словам советника фракции Зеленых в Европарламенте Алексея Димитрова, действовать могут соседние с Венгрией страны.

"Если обнаружится, что Венгрия не соблюдает Шенгенский пограничный кодекс, то Совет может рекомендовать остальным государствам Шенгена восстановить контроль на границе с Венгрией", — сказал он Би-би-си.

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