В рамках своего законного права на самооборону Украина имеет право наносить удары по врагу "везде, где сочтет нужным, — как на своей территории, так и на территории врага", заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано на брифинге в Брюсселе.

По его словам, позиция ЕС заключается в том, что Украина подвергается незаконной агрессии и поэтому ведет законную оборонительную войну. "На основании международного права Украина имеет право на самооборону, и это право на самооборону включает в себя также нанесение ударов по врагу на его территории", — указал Стано, отвечая на вопрос о боевых действиях ВСУ в Курской области.

Он также подчеркнул, что официальная стратегия Евросоюза в отношении Украины не изменилась после того, как Киев начал операцию на территории РФ.

Сегодня украинские власти впервые прокомментировали боевые действия, продолжающиеся уже третий день в Курской области. Первопричиной "любой эскалации, обстрелов, военных действий, принудительной эвакуации и уничтожения нормальных форм жизни", в том числе в Курской и Белгородской областях, является "исключительно однозначная российская агрессия", написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в соцсети X.

Ответственность за эскалацию боев на территории РФ он возложил на ее президента. "Архитектором концепции "самоуничтожения России" является не кто иной, как сам Путин", — подчеркнул Подоляк. По его словам, Россия уверена, что на нее не распространяются ограничительные правовые нормы и она может безнаказанно нападать на соседние страны, лицемерно требуя неприкосновенности своей территории, но на войне "агрессор неизбежно пожинает собственные плоды".

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