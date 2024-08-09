После внезапного появления на митинге в Барселоне экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон, объявленный в розыск, снова покинул Испанию.

Лидер каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон, объявленный испанскими властями в розыск, после появления в Барселоне снова покинул страну. Об этом в пятницу, 9 августа, сообщил его адвокат Гонсало Бойе. "Пучдемон находится за пределами испанского государства" - цитирует юриста каталонская радиостанция RAC1. Бывший глава Каталонии отправился в бельгийский город Ватерлоо, где он провел предыдущие семь лет вынужденной эмиграции, сообщил генеральный секретарь его партии "Вместе за Каталонию" Жорди Туруль.

"Он занимался своей политической работой и, закончив ее, отправился домой, как это делают все", - заявил юрист Пучдемона журналистам, имея в виду неожиданное появление политика в Барселоне. Пучдемон 8 августа выступил перед тысячами своих сторонников, после чего снова скрылся. Полиция не смогла его задержать.

Каталонию возглавил противник отделения от Испании

В тот же день, 8 августа, парламент Каталонии утвердил главой региональной администрации социалиста Сальвадора Илью. Он станет первым с 2010 года главой Каталонии, который отвергает ее стремление к отделению от Испании.

На следующий день, 9 августа, генсек партии "Вместе за Каталонию" Жорди Туруль допустил, что его фракция может прекратить поддержку правительства в нижней палате парламента Испании. По словам Туруля, на изменение его позиции повлияло утверждение Сальвадора Ильи в качестве главы Каталонии, а также отказ Верховного суда Испании утвердить амнистию Пучдемона, несмотря на принятие парламентом в Мадриде соответствующего закона.

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