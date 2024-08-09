Эстонская таможенная служба обосновывает тотальные проверки багажа участившимися нарушениями санкций. Об этом пишет YLE.

Первые люди, ожидающие открытия пограничного пункта Нарва, прибывают уже около трёх часов утра. Пункт открывается в семь, и к восьми часам перед пограничным переходом образуется очередь длиной около ста метров.

– В прошлый раз на эстонской стороне ушло полчаса, а на российской пять с половиной часов. Сегодня, похоже, наоборот, – рассуждает Арина Лебаева из Карккила.

Эстония начала в четверг тотальные таможенные проверки всех, кто направляется в Россию. Налогово-таможенное управление заранее предупредило, что из-за этого время пересечения границы может резко увеличиться.

– На первый взгляд это обычные товары, такие как моторное масло или запчасти для автомобилей. Однако их нельзя вывозить в Россию, – поясняет начальник таможенного поста Нарвы Антс Кутти.

– Мы также довольно часто обнаруживаем микросхемы, приборы ночного видения и другие военные принадлежности, вплоть до частей оружия. Бывали и дроны.

Татьяна Воронцова, проживающая в Таллинне, спокойно относится к усиленным таможенным проверкам. Правила просто нужно выучить.

– На этот раз я не взяла с собой косметику, потому что её нельзя вывозить даже для личного пользования, – говорит Воронцова.

Начальник таможни: Финны нарушают санкции по незнанию

Доля граждан Финляндии или проживающих в Финляндии среди пересекающих границу в Нарве остается высокой.

– Около трети пересекающих границу в настоящее время из Финляндии, – рассказывает Кутти.

Антс Кутти хвалит проживающих в Финляндии за законопослушность. Однако, по его словам, проблема в том, что список запрещенных товаров удлиняется с каждым новым пакетом санкций, принятых ЕС.

– У финнов с собой товары, подлежащие санкциям, в основном по незнанию. Они указывают их в таможенной декларации и испытывают неприятный сюрприз на границе, когда выясняется, что их нельзя провезти через границу, – говорит Кутти.

После закрытия восточной границы Финляндии Нарва стала ближайшим к Финляндии пунктом пересечения границы на пути в Россию. Однако в Нарве границу приходится пересекать пешком, так как Россия закрыла свой пограничный пункт для транспорта на время ремонтных работ, которые продлятся, как минимум, до конца 2025 года.

Кроме того, поскольку пункт закрыт ночью, очереди иногда бывают длинными даже без усиленных проверок.

– Всё зависит от ситуации. Я проходила за полчаса, но мне также приходилось стоять в очереди на эстонской стороне пять часов и ещё на мосту [по пути в Россию], – рассказывает Татьяна Воронцова.

Эмоции накаляются, но до беспорядков не доходит

По словам начальника пограничного пункта Марека Лийва, длительное ожидание в очереди иногда вызывает сильные эмоции. Однако никаких эксцессов пока не было.

– Наша задача как властей – сохранять спокойствие. Разговор и спокойствие – наше оружие, – говорит Лийва.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !