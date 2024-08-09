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Недалеко от бразильского города Сан-Паулу разбился пассажирский самолет авиакомпании Voepass. По заявлению авиакомпании, на борту лайнера ATR 72 находилось 62 человека, передает Reuters, сообщает русская служба Би-би-си.

Мэрия города Валиньюш сообщила, что выживших в катастрофе нет, передает Reuters.

Самолет летел из Каскавела (штат Парана недалеко от границы с Парагваем и Аргентиной) в аэропорт Гуарульюс.

В соцсетях появилось видео, на котором видно, что самолет падал вертикально, войдя в штопор. Он упал посреди жилой застройки, но на земле никто не пострадал.

Бразильский телеканал GloboNews показал дымящиеся обломки и пожар, охвативший значительную территорию. На месте работают полиция и пожарные.

По данным сайта Flightradar24, самолет был построен в 2010 году. Из Каскавела он вылетел в 11:56 по местному времени (14:56 по Гринвичу). Последний сигнал от него поступил полтора часа спустя.

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва объявил минуту молчания на мероприятии, где он выступал в момент, когда стало известно о трагедии.

"Очень грустно. — написал он в соцсетях. — Вся моя солидарность с семьями и друзьями погибших".

Изначально авиакомпания сообщала, что ей ничего не известно о судьбе пассажиров и членов экипажа.

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