Недалеко от бразильского города Сан-Паулу разбился пассажирский самолет авиакомпании Voepass, на борту находились 62 человека. Никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.

После первоначальной неопределенности с количеством людей на борту, Voepass подтвердила в субботу, что на борту ATR 72-500 находились 62 человка: 58 пассажиров и четыре члена экипажа. Выживших в катастрофе нет.

Самолет летел из Каскавела (штат Парана недалеко от границы с Парагваем и Аргентиной) в аэропорт Гуарульюс.

В соцсетях появилось видео, на котором видно, что самолет падал вертикально, войдя в штопор. Он упал посреди жилой застройки, но на земле никто не пострадал.

По словам чиновников, повреждения получил только один дом в местном комплексе кондоминиумов.

Бразильский телеканал GloboNews показал дымящиеся обломки и пожар, охвативший значительную территорию. На месте работают полиция и пожарные.

По данным сайта Flightradar24, самолет был построен в 2010 году. Национальное агентство по гражданской авиации Бразилии позже подтвердило эту информацию; по его данным, самолет был исправен.

Местная служба расследования авиапроисшествий Cenipa сообщила, что у нее пока нет информации о причинах катастрофы. Согласно заявлению службы, экипаж не сообщил наземным службам о каких-либо проблемах непосредственно перед крушением лайнера.

Из Каскавела он вылетел в 11:46 по местному времени (14:46 по Гринвичу). Начиная с 13:21 он перестал отвечать на сообщения диспетчеров аэропорта Сан-Паулу и в течение минуты исчез с экранов радаров, сообщило комадование Военно-воздушных сил Бразилии.

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва объявил минуту молчания на мероприятии, где он выступал в момент, когда стало известно о трагедии.

"Очень грустно, — написал он в соцсетях. — Вся моя солидарность с семьями и друзьями погибших".

Позднее он объявил в стране трехдневный траур по погибшим.

Власти сообщили, что бортовые самописцы разбившегося самолета найдены. Французско-итальянская компания ATR, производящая ATR 72-500, пообещала сотрудничать со следствием.

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