Российский разведывательный самолет Ил-20М был замечен в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Самолеты немецких и шведских военно-воздушных сил перехватили Ил-20М, когда тот находился близ острова Рюген, и сопроводили его к границе РФ, сообщает в субботу, 10 августа, агентство AFP. Инцидент произошел накануне вечером.

Российское судно не имело плана полета и не связывалось с гражданской авиадиспетчерской службой, уточнил представитель ВВС Германии. Появление российских самолетов в международном воздушном пространстве, по его словам, фиксируется почти еженедельно. Однако если судна не ведут себя подозрительно и быстро возвращаются в российское воздушное пространство, служба управления воздушным движением НАТО на подобные инциденты не реагирует.

Нарушения воздушного пространства Швеции и Финляндии

В середине июня воздушное пространство Швеции нарушил российский бомбардировщик Су-24. Как заявили шведские вооруженные силы, он был замечен 14 июня к востоку от острова Готланд в Балтийском море, находящегося в 350 километрах от Калининграда. Бомбардировщик получил предупреждение, но не отреагировал на него, после чего на его перехват были подняты два шведских истребителя JAS-39 Gripen, в сопровождении которых российский самолет покинул воздушное пространство скандинавской страны.

За несколько дней до этого о подобном инциденте с российским военным самолетом сообщило министерство обороны Финляндии. По его данным, возможный заход российского самолета в воздушное пространство страны мог произойти утром 10 июня в небе над Финским заливом, в районе города Ловийса.

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