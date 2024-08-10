Беларусь усилит группировку войск в приграничных с Украиной районах на фоне обстановки в Курской области России, заявил в ходе брифинга для представителей СМИ в субботу, 10 августа, министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

По его словам, в Гомельский и Мозырский районы направятся воинские части сил специальных операций, сухопутных и ракетных войск, а также реактивные системы "Полонез" и комплексы "Искандер". "Также осуществлено наращивание сил радиотехнических войск и авиации", - сообщил журналистам Хренин.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко считает, что таким образом Беларусь намерена отвлечь внимание ВСУ. "Это попытка помочь Путину и отвлечь внимание украинского командования на это направление", - написал он в своем Telegram-канале.

Уничтожение украинских БПЛА над Беларусью

Ранее правитель Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вечером 9 августа белорусские силы ПВО уничтожили над территорией страны "несколько целей", нарушивших ее воздушное пространство со стороны Украины. "Их было около десятка. Вылетели самолеты, вертолет. Cредства РСЗО были переведены в повышенную боевую готовность", - сказал Лукашенко, добавив, что уже сообщил украинским властям о неизбежности ответа на "любые провокации".

При этом 13 июля Лукашенко говорил о "ликвидации напряженности" на границе с Украиной и поручил отвести войска с южных рубежей страны в места постоянной дислокации. "После нашей определенной работы украинцы свои вооруженные силы и дополнительные войска, которые они перебросили к нашей границе, от границы отвели и вообще вывели из зоны белорусско-украинской границы", - цитировало его белорусское госагентство БелТА.

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