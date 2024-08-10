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Свыше 76 тысяч человек были эвакуированы из приграничных районов Курской области на безопасные территории, сообщил замдиректора департамента информационной политики МЧС России Артем Шаров.

"Часть людей разместились у родственников и близких, остальным предоставлена возможность разместиться в пунктах временного размещения. Всего в настоящее время развернуто 60 ПВР, в которых расположились более 4 400 человек", — цитирует Шарова "Интерфакс".

По его словам, 26 пунктов временного размещения развернуто непосредственно в Курской области, ПВР также работают в Орловской, Московской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Калужской и Тверской областях.

"Во всех пунктах временного размещения люди получают необходимую медицинскую и психологическую помощь, а также информационную поддержку. Граждан консультируют по вопросам восстановления документов, помогают оформить заявление на материальные выплаты", — сказал представитель МЧС.

Накануне из-за атаки ВСУ и продолжающихся боев власти РФ объявили в Курской области чрезвычайную ситуацию федерального характера.

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