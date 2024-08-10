Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении в субботу, 10 августа, впервые публично прокомментировал наступление вооруженных сил страны в Курской области России, заявив, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проинформировал его о "переносе войны на территорию агрессора".

По словам главы государства, подобные действия доказывают способность Киева "восстанавливать справедливость" и оказывать необходимое давление на Россию. При этом никаких подробностей о текущем положении подразделений ВСУ на территории Курской области и дальнейших планах украинских военных Зеленский приводить не стал.

Наступление ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины с 6 августа 2024 года проводят военную операцию в Курской области. По сообщениям министерства обороны РФ и российских пропагандистских Telegram-каналов, украинские войска захватили участок приграничной территории России и продвинулись вглубь на несколько десятков километров. Бои идут в Кореневском и Суджанском районах. Там находится единственная точка, в которой природный газ из РФ поступает в газотранспортную систему Украины и затем транзитом идет в ЕС - ГИС "Суджа". Кроме того, на территории области находится Курская АЭС.

Минобороны РФ в утренней сводке 10 августа заявило, что российская армия в течение суток "пресекала попытки прорыва" украинских войск вглубь Курской области. Всего, по утверждению ведомства, потери ВСУ с начала наступления в Курской области составили "до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники". Независимых подтверждений потерь этим данным нет. За четыре дня украинского наступления свои дома покинули более 16 тысяч человек, сообщил мэр Курска Игорь Куцак. В социальных сетях жители региона жаловались на плохую организацию эвакуации и бездействие местных властей.

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