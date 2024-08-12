Новый лидер радикального исламистского движения ХАМАС Яхья Синвар, который был избран после убийства предыдущего главы политбюро Исмаила Хании, передал через египетских и катарских посредников Израилю сообщение о том, что он хочет перемирия. Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на собственный источник в Израиле. "Пока неизвестно, хочет ли этого премьер-министр Израиля" Биньямин Нетаньяху, уточняет телеканал.

По данным CNN, который ссылается на двух собеседников в правительственных кругах, Нетаньяху готов на заключение сделки независимо от последствий для его правящей коалиции. Однако ряд силовых ведомств Израиля относятся к готовности премьера скептически, принимая во внимание несогласие некоторых крайне правых министров в его коалиции. Так, категорически против перемирия выступает министр финансов Бецалель Смотрич, называя его "капитуляцией". Возражения ранее высказывал и министр национальной безопасности страны Итамар Бен-Гвир, являющийся также лидером крайне правой партии "Оцма Йехудит".

Тем временем власти США "ясно дали понять" Израилю, что ждут от него скорейшего заключения соглашения о прекращении огня во избежание широкой региональной войны, сообщил собеседник CNN.

Израиль пригрозил смертью новому главарю ХАМАС Синвару

61-летнего Яхью Синвара считают организатором масштабного нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года. Группировка объявила об избрании Синвара главой политбюро 6 августа, через неделю после убийства в Тегеране его предшественника на этом посту Исмаила Хании.

После назначения Синвара главой политбюро ХАМАС министр иностранных дел Исраэль Кац призвал к скорейшей его ликвидации. "Назначение архитеррориста Яхья Синвара новым лидером ХАМАС на смену Исмаилу Хании - еще одно веское основание как можно скорее уничтожить его и стереть эту порочную организацию с лица Земли", - написал он.

Яхья Синвар находится в списке самых разыскиваемых лидеров ХАМАС. После нападения группировки на Израиль он больше не показывался на людях и, предположительно, скрывается в подземных тоннелях под сектором Газа.

Убийство Хании и угрозы ХАМАС и Ирана

Предшественник Синвара на посту главы политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит 31 июля в Тегеране. ХАМАС и Иран возложили ответственность за убийство на Израиль. Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал наказать Израиль. Сам Израиль не комментировал убийство Хании. За несколько часов до смерти Хании Израиль ликвидировал в Ливане одного из командиров радикального шиитского движения "Хезболлах" Фуада Шукра. Главарь "Хезболлах" Хасан Насралла также призвал нанести удары возмездия по Израилю.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли почти 40 тысяч человек, более 91 тысячи были ранены. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !