Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным назвал ситуацию в регионе "сложной", передает РИА Новости. По его словам, ВСУ контролируют 28 населенных пунктов в Курской области.

"Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 км, ширина — 40 км", — сказал Смирнов.

Он добавил, что местные власти не знают о судьбе порядка двух тысяч человек, которые находятся в подконтрольных ВСУ населенных пунктах Курской области.

По данным Смирнова, в результате атаки украинской армии на Курскую область погибли 12 человек, 121 человек ранен, в том числе 10 детей.

К настоящему времени из приграничных районов региона выехали около 121 тысячи жителей. Всего эвакуации подлежат 180 тысяч человек, добавил и.о. губернатора.

Смирнов также отметил, что одна из проблем — отсутствие четкой линии фронта, что затрудняет определение местонахождения ВСУ.

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