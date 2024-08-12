11-летняя девочка и 34-летняя женщина получили ножевые ранения во время нападения на Лестер-сквер в центре британской столицы. Нападавший задержан на месте происшествия и взят под стражу, говорится в сообщении лондонской полиции в соцсети X.

Данных о личности престпуника пока нет. По мнению полиции, других неустановленных подозреваемых в связи с этим инцидентом нет.

Медики сообщили, что двое пострадавших были доставлены в больницу. Об их состоянии в настоящий момент информации нет.

Сообщается, что обезвредить нападавшего сумели очевидцы — прохожие и работники близлежащих магазинов.

Лестер-сквер располагается в сердце оживленного лондонского района Сохо, где находится большое количество кинотеатров, магазинов, баров и других развлекательных заведений. Этот район служит центром притяжения огромного количества туристов.

Нападение произошло в разгар протестов и беспорядков, вспыхнувших в разных частях Великобритании после вооруженного нападения на танцевальный класс в Саутпорте, в результате которого три девочки были убиты, еще восемь детей и двое взрослых получили ножевые ранения.

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