Российские войска утром 13 августа нанесли "ракетно-авиационные удары" по объектам инфраструктуры города Сумы, сообщила администрация Сумской области.

В результате удара один человек получил ранения, часть города осталась без электроэнергии и газоснабжения, повреждены здание больницы и несколько автомобилей.

Всего в ночь на 13 августа, по данным командования Воздушных сил ВСУ, войска РФ запустили по территории Украины две ракеты "Искандер-М" и 38 дронов. 30 беспилотников, заявили украинские военные, удалось сбить над Николаевской, Винницкой, Сумской, Кировоградской, Херсонской, Черниговской, Днепропетровской и Черкасской областями.

Сумская область граничит с Россией. Защиту региона от обстрелов с российской стороны президент Украины Владимир Зеленский назвал одной из причин операции ВСУ в Курской области России, идущей с 6 августа.

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