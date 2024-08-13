За 2023 год в Европе от жары погибли 47 690 человек, говорится в исследовании барселонского института ISGlobal, опубликованном в журнале Nature Medicine. Прошлый год стал вторым по количеству смертей от жары за последнее десятилетие, только в 2022 году эта цифра была еще выше — более 60 тысяч человек.

По оценкам исследователей, в Греции из-за жары погибло 393 человека на миллион жителей, далее следуют Болгария (229), Италия (209) и Испания (175). Ученые обнаружили, что в 2023 году, самом жарком за всю историю наблюдений, й высокий уровень смертности на континенте наблюдался на юге Европы. Для сравнения: в Германии число таких смертей оценивается в 76 на миллион жителей.

"Наши результаты показывают, как в текущем столетии происходили процессы адаптации общества к высоким температурам, которые значительно снизили уязвимость, связанную с жарой, и смертность недавних летних сезонов, особенно среди пожилых людей", — заявила ведущий автор исследования Элиза Галло.

В рамках исследования были проанализированы температурные показатели и данные о смертности из 35 европейских стран. Более половины зарегистрированных летальных исходов произошли во время аномальной жары с середины июля по август 2023 года. Например, 18 июля прошлого года на Сицилии было зафиксировано 44 градуса по Цельсию, а в Греции в это время бушевали лесные пожары, унесшие несколько жизней.

Авторы исследования подчеркивают, что число таких смертей было бы на 80% выше без государственных мер по адаптации — таких, как улучшение здравоохранения, системы раннего оповещения, улучшение коммуникации и прогресс в области охраны труда.

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