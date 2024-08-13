Генеральная прокуратура Литвы обвинила депутата национального парламента Андрюса Вишняускаса в подделке 19 документов ради получения компенсаций на общую сумму около 2200 евро. Об этом пишет LRT.

По данным ведомства, политик мог подделать документы в 2019-2020 годах, когда был депутатом в городе Мариямполе. Прокуратура подозревает, что Вишняускас попросил компенсировать расходы, понесенные им в связи с работой в совете, но эти траты были совершены другими людьми.

Вишняускас заявил, что "шокирован" обвинениями. На время расследования он приостановил свое членство в партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы", а также ушел с постов главы парламентской фракции и комитета Сейма по праву и правопорядку. При этом политик продолжает вести предвыборную кампанию в преддверии осенних парламентских выборов.

Согласно литовской Конституции, Вишняускас как депутат Сейма обладает неприкосновенностью. Парламент рассмотрит вопрос о ее снятии в ближайшее время.

Вишняускас стал депутатом Сейма Литвы в 2020 году. До этого он в течение нескольких лет состоял в совете самоуправления Мариямполе.

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