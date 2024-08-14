Беспилотники нанесли удар по нескольким регионам России в ночь на 14 августа, следует из сообщений региональных властей.

Более 35 беспилотников атаковали Воронежскую область со стороны Украины, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале. Атака началась около 22:00 рижского времени 13 августа. По словам губернатора, дроны были сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Ликвидировано большое количество беспилотников самолетного типа. По предварительной информации, пострадавших нет", — заявил Гусев. По его словам, в результате падения обломков БПЛА повреждены несколько объектов жилой и нежилой недвижимости, коммунальной инфраструктуры, а также транспортные средства.

В Воронежской области, по сообщениям российских Telegram-каналов, под удар попал город Борисоглебск (200 км от Воронежа), где расположен одноименный военный аэродром. По неподтвержденной информации, на аэродроме в результате атаки дронов произошел пожар, сообщает Astra. В соцсетях появились видеозаписи из Борисоглебска, на них слышны взрывы.

По сообщениям украинских и российских Telegram-каналов, также одной из целей атаки стал аэродром Балтимор на окраине Воронежа. Подтверждения этой информации нет, власти региона ее не комментировали. Канал "ВЧК-ОГПУ" распространил фотографию, на которой виден пожар. Где и когда сделан снимок, неясно.

Telegram-канал "Типичный Воронеж" опубликовал фотографию, на которой, как утверждается, показан пожар, возникший после падения БПЛА в Хохольском районе под Воронежом. В этом районе расположены три аэродрома.

В Нижегородской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Глеб Никитин, силы ПВО и средства РЭБ "работали" в Кулебакском муниципальном округе "для подавления атаки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа". По словам губернатора, пострадавших нет, "предпринимаются все меры по минимизации последствий".

Под удар, пишет Baza, попал аэродром Саваслейка, расположенный в Кулебакском округе. По словам очевидцев, территорию рядом с авиабазой перекрыли. Российские Telegram-каналы распространили видеозаписи, снятые возле аэродрома. По данным Воздушных сил ВСУ, на авиабазе Саваслейка базируются самолеты МиГ-31К — носители ракет "Кинжал", которые Россия использует при атаках на Украину.

В Белгородской области из-за атаки дронов поврежден многоквартирный дом в Шебекино, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в доме загорелась квартира и обрушилась плита. Кроме того, в городе повреждена линия газоснабжения. Также в Шебекино FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль на территории сельхозпредприятия, пострадал водитель, заявил он. В селе Устинка Белгородского района из-за атаки беспилотника произошел пожар в частном домовладении, сообщил Гладков.

В Волгоградской области российские военные "перехватили и нейтрализовали" беспилотники на территории Урюпинского и Новониколаевского районов, никто не пострадал, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров (его слова в своем Telegram-канале приводит областная администрация). Об атаках беспилотников в ночь на 14 августа также сообщили губернаторы Орловской, Ростовской и Брянской областей. По их данным, пострадавших и разрушений нет. Тревогу из-за атаки БПЛА также объявляли в Курской и Липецкой областях, о последствиях не сообщается.

Министерство обороны РФ сообщило утром 14 августа, что в течение ночи дежурные средства ПВО уничтожили 117 украинских беспилотников самолетного типа и четыре тактические ракеты "Точка-У". По данным ведомства, 37 беспилотников и четыре ракеты сбили в Курской области, 37 дронов — в Воронежской, 17 — в Белгородской, 11 — в Нижегородской, девять — в Волгоградской, три — в Брянской, два — в Орловской и один — в Ростовской.

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