Срочников 80-й мотострелковой дивизии из Мурманской области, принявших присягу, готовят к переброске в Курскую область, рассказали несколько родителей солдат "Агентству".

Одна из матерей срочников говорит, что во время присяги, которую ее сын принял 3 августа, стало известно, что их отправят в Курскую область. При этом наступление ВСУ в Курской области началось только 6 августа, и с какой целью срочников собирались перебросить туда, не уточняется.

По словам другой матери, с которой поговорило "Агентство", родители срочников создали чат, чтобы предотвратить переброску солдат в Курскую область.

Родители срочников пишут, что их дети попали на службу только в начале июля. В своих аккаунтах в соцсетях родственники утверждают, что в войсковой части идет подготовка к отправке солдат под Курск и требуют не перебрасывать их туда.

"Созданы курские батальоны. Данную информацию нам подтвердило командование на присяге 3 августа. В Курской области идут боевые действия и есть угроза жизни наших сыновей. Командование не придерживается заявления Владимира Путина от 13 июня 2023 года — не направлять солдат, проходящих срочную службу, в зону проведения боевых действий", — говорится в сообщении.

В одной из организаций, которые занимаются правовой помощью российским солдатам, "Агентству" подтвердили, что родители срочников обратились в военную прокуратуру и к президенту с петицией.

О переброске мурманских срочников из 80-й мотострелковой дивизии в Курскую область также сообщали Telegram-каналы Astra и "Осторожно, новости". По данным "Осторожно, новости", родители срочников написали заявление в военную прокуратуру и создали петицию на имя президента. Правозащитный проект "Идите лесом" утверждает, что из Ленинградской области под Курск уже перебросили 250 срочников.

Вместе с этим срочников, эвакуированных с границы Курской области во время прорыва ВСУ, заставляют подписывать контракты с Минобороны, чтобы снова отправить их на передовую, утверждает "Верстка", которая поговорила с двумя матерями солдат. По словам родителей, около 150 срочников сейчас находятся в одной из войсковых частей в районе Курска.

Как минимум несколько срочников, находившихся в Курской области, уже попали в плен, писало издание "Важные истории". По подсчетам "Верстки", таких может быть не меньше 30 человек. Депутат Госдумы Андрей Гурулев заявлял, что срочники в Курской области "отразили нападение целой бригады [ВСУ], причем никого не потеряли". "Мы все войны — Афганистан, Чечню — мы кем вели? Срочниками же", — напомнил Гурулев.

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