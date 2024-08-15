В среду, 14 августа, в столкновении двух самолетов-истребителей погибли два человека, сообщили должностные лица.

Столкновение двух самолетов-истребителей "Rafale" произошло, когда они возвращались с дозаправки в Германии. Самолеты разбились в департаменте Мерт и Мозель на северо-востоке Франции.

Ранее сообщалось, что пилот одного из самолетов катапультировался и был найден живым.

Однако инструктор и курсант, находившиеся во втором самолете, судьба которых изначально оставалась неизвестной, были найдены мертвыми.

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