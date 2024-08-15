С середины лета Россия активизировала усилия по поиску новых контрактников, о чем свидетельствует и всплеск агитации за контрактную военную службу на госТВ, и рост предлагаемых контрактникам выплат. Дополнительно подстегнула интерес к контрактной службе и ситуация в Курской области — президент Владимир Путин и представители разных регионов заявили о росте числа новых контрактников, сообщает русская служба Би-би-си.

Российские власти с середины июля стали активнее рекламировать по телевизору и в социальных сетях контрактную службу — это совпало с окончанием весеннего призыва. Параллельно регионы увеличивают объемы выплат потенциальным солдатам.

Сказалась и ситуация в Курской области. Президент России Владимир Путин заявил, что на фоне этих событий россияне стали активнее подписывать контракты с Минобороны. Вторят ему и представители регионов. Так, начальник пункта отбора в Курске подполковник Вячеслав Бобренков сообщил о трехкратном росте желающих: от 4-5 человек за сутки до 10-15 в последнюю неделю. Подобное заявление до этого сделали и в Костромской области.

Людей пытаются привлечь с помощью различной агитации. Например, боты в социальной сети "ВКонтакте" начали оставлять комментарии к различным постам с призывами "отомстить" и "сражаться за Курск".

Но все же основной инструмент привлечения новых контрактников — это выплаты. Больше половины российских регионов этим летом увеличили такие выплаты и продолжают это делать до сих пор. Дополнительно этот процесс подогрел Владимир Путин, повысив в конце июля 2024 года федеральную выплату в два раза.

Лидером в этой гонке стала Москва, которая в июле неожиданно установила рекордную выплату в 1,9 млн рублей и обновила свой сайт по набору контрактников. Дополнительно продвигать набор именно в Москве взялся известный пропагандист Владимир Соловьев в своем популярном телеграм-канале.

Москва пока остается лидером гонки выплат

Но другие регионы уже дышат ей в затылок

Подогревает интерес к контрактной службе и государственное телевидение, где корреспонденты наперебой рассказывают о "толпах желающих" пойти на войну и описывают льготы для новоиспеченных военных.

Во "ВКонтакте" можно найти сотни объявлений о контрактной службе для женщин-медиков, и в некоторых регионах эти объявления даются властями официально. Прежде женщины в такой агитации практически не упоминались.

Но то, о чем федеральные СМИ и реклама умалчивают, — так это предполагаемая нехватка рук на фронте, про которую хором твердят западные аналитики и которую робко признают редкие прокремлевские комментаторы, как недавно Юрий Котенок, который писал о "нехватке квалифицированного личного состава".

Павел Аксенов, военный обозреватель Би-би-си:

То, что российской армии не хватает солдат на фронте, видно не только по растущим суммам контрактов. Сам характер позиционной войны продиктован тем, что добиться подавляющего численного превосходства не может ни одна сторона. Однако даже то превосходство, которое, как считается, все-таки есть у россиян, очевидно, не устраивает командиров — в соцсетях много сообщений от военных, получивших ранения, которых вновь отправляют на фронт.

Даже операция ВСУ в Курской области стала возможной прежде всего потому, что войска в приграничных районах были немногочисленны. Именно поэтому ВСУ и удалось сделать то, чего не было в этом конфликте уже давно — превратить позиционную войну в маневренную. И сделать это получилось только благодаря численному перевесу на конкретном участке фронта.

Миллионы за участие в войне

31 июля Путин своим указом больше чем в два раза поднял федеральную выплату тем, кто отправится на войну в период с 31 июля до конца года — до 400 тыс. рублей в месяц. Прежнюю выплату, 195 тыс. рублей, он ввел почти два года назад, вскоре после начала "частичной" мобилизации в России.

В своем новом указе российский президент также "рекомендовал" региональным властям платить новым контрактникам столько же. По подсчетам Би-би-си, как минимум 27 регионов оперативно ответили на его призыв, подняв единоразовую региональную выплату до 400 тысяч и больше.

Но при этом примерно в 10 регионах, включая Хакасию и Архангельскую область, далеки до рекомендованной суммы и платят 50 и 100 тысяч рублей соответственно (по данным на 15 августа). Возможно, это связано с их региональными бюджетами, которые на протяжении нескольких лет остаются дефицитными.

В некоторых регионах, таких как Северная Осетия, удается набрать сумму в 400 тысяч, но из разных "кошельков". Так, 100 тысяч — это собственно региональная выплата, 100 тысяч — от администраций местного самоуправления, 100 тысяч — от бизнес-сообщества Северной Осетии и 100 тысяч — сертификат на приобретение амуниции (от того же самого бизнес-сообщества).

В других регионах, таких как Ленинградская область, предлагают дополнительно земельный сертификат или 400 тысяч рублей, но деньги можно будет получить только после окончания контракта.

Увеличивают общую сумму также и выплаты от местных администраций некоторых крупных городов, таких как Уфа или Красноярск, но все же в большинстве регионов выплата совершается из регионального бюджета.

Некоторые традиционно дотационные регионы на Северном Кавказе, такие как Адыгея, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия, предлагает одни из самых высоких выплат по стране — более миллиона рублей. По оценкам Би-би-си, они входят в десятку регионов с самыми крупными выплатами. Лидером этой десятки сейчас является Москва, а за ней следуют Ленинградская область и Санкт-Петербург.

Точных причин, которыми можно было бы объяснить высокие выплаты в южных регионах, в СМИ не звучало. Возможно, это связано с попытками упростить логистику: бойцы проходят подготовку как раз на юге России, в Ростовской области и Ставропольском крае.

Кампания на ТВ

Государственное телевидение тоже включилось в кампанию по продвижению контрактной службы вскоре после окончания набора срочников в середине июля.

Пик текущей ТВ-кампании (мы искали термины "служба по контракту" и "контрактники" в системе мониторинга СМИ "Медиалогия") пришелся на период перед указом Путина о поднятии федеральной выплаты.

Как часто контрактную службу упоминают на российском телевидении

До этого похожий пик наблюдался в начале апреля, после нападения боевиков на центр "Крокус Сити Холл", в котором российские власти обвинили Украину. При этом официально ответственность за него на себя взяла исламская группировка ИГИЛ, признанная в России террористической и запрещенная. Тогда государственные каналы показывали "добровольцев", которые в ответ на "нападение террористов" хотели "бить фашистскую нечисть" — типичная риторика государственного телевидения при освещении войны с Украиной.

Новый виток пропагандистской кампании произошел после вторжения ВСУ в Курскую область, когда несколько регионов, включая Костромскую и Архангельскую область, стали рапортовать о росте желающих заключить контракт.

Так, популярный пропагандист Владимир Соловьев в своей передаче от 11 августа посетил единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве. Он утверждал, что только в Москве из-за событий в Курской области сейчас контракт подписывают "более 100 человек в день".

Среди регионов, которые госканалы активно продвигают, — Москва, Санкт-Петербург, южные регионы (такие как Краснодарский край, Дагестан и Северная Осетия), а также Сибирь и Хабаровский край, где сумма выплат немного не дотягивает до рекомендованной Путиным.

"Россия 24" подчеркивала в сюжете про Петербург, что любой желающий может отправиться на войну оттуда, "прописка не важна", а "для иногородних Санкт-Петербург даже предоставляет гостиницу на время оформления документов".

В сюжете "России 1" от 7 августа про набор контрактников сообщалось, что пункты отбора на военную службу в Краснодарском крае работают "круглосуточно" и что туда приезжают люди "из разных регионов".

Большинство регионов публично не раскрывает число контрактников, которых они отправили в Украину, но в рамках недавней кампании таких сообщений становится больше. Так, в случае с Краснодарским краем утверждается, что за этот год на военную службу направлено "больше шести тысяч человек".

Телеканал Минобороны "Звезда" утверждал 6 августа, что в Хабаровском крае "еще несколько сотен человек" за последние дни заключили договор с Минобороны, а "Россия 1" сообщала в сюжете своего регионального подразделения, что на службу идут "семьями".

Тема семьи звучала и в числе причин, по которым будущие контрактники решаются на этот шаг. Так, 13 августа в утреннем выпуске на Первом канале акцент сюжета был на том, что дети "гордятся" своими отцами, которые решили подписать контракт, "чтобы родные чувствовали себя в безопасности". Также в сюжете показали "мать военнослужащего РФ", которая, улыбаясь, говорила, что ждет ушедших на фронт мужчин "с победой".

"Воин 86": конкуренция между регионами

В последнее время все больше регионов предлагает выплаты тем "активистам", кто помогает в вербовке потенциальных контрактников, причем заплатят этому человеку независимо от места прописки. В числе последних в этом ряду стала Башкирия, где ввели выплату в 50 тыс. рублей для того, кто будет сопровождать потенциального контрактника для оформления документов (в рамках нового проекта под названием "Рекрут"), по данным ГТРК Башкортостан. Одним из первых о подобных выплатах в разных российских регионах сообщило издание "Верстка" (признано "иноагентом" в России).

В целом ряд регионов готовы принимать желающих из любых частей России, согласно рекрутинговой рекламе во "ВКонтакте" и телеграме. Для этого также созданы специальные промосайты разных регионов, а в некоторых случаях — и крупных городов.

Нельзя однозначно сказать, кто именно стоит за ними, поскольку у них нет единого стиля и платформы, но многие из этих ресурсов напрямую продвигаются местными администрациями — на официальных сайтах стоит действующая ссылка на них.

Мы установили по крайней мере 30 таких сайтов, явно созданных специально для набора контрактников под регион и часто содержащих в своем названии его код.

Так, в случае с Югрой, чьи выплаты входят в топ-10 по России, ресурс под названием voin86 был, предположительно, создан летом прошлого года (с июля 2023-го он упоминается топовыми военными телеграм-каналами). При этом информационный телеграм-бот, привязанный к этому каналу, не поддерживается, поскольку его владелец "не продлил тариф".

Подобный сайт есть и в Башкортостане — его открыли в апреле прошлого года. В этом случае телеграм-бот успешно работает, в том числе детально объясняет механизм выплаты для вербовщиков в рамках проекта "Рекрут" — в частности, что выплату они получат только после прибытия завербованного контрактника в воинскую часть.

Для желающих служить в Нижегородском ополчении тоже есть специальный сайт, созданный в 2024 году, где подробно расписано содержимое тактического рюкзака и аптечки, которые выдаются контрактникам от губернатора области.

В Москве такой рекрутинговый сайт самый "глянцевый", называется он "Доброволец.Москва", и его работу (равно как и работу связанного с ним телеграм-канала "Военком на линии") возобновили лишь в конце июля 2024-го, вскоре после того, как власти города внезапно включились в гонку за контрактников, предложив им самую высокую единовременную выплату по всей России. До этого Москва долгое время предлагала лишь скромные 50 тысяч рублей в месяц во время прохождения контрактной службы и около 100 тысяч в месяц до отправки на "специальную военную операцию".

Дополнительно продвигать набор именно в Москве с конца июля начал ведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале. К примеру, один из самых популярных постов Соловьева про контрактную службу сделан 9 августа, он набрал 2 миллиона просмотров. В нем видео девочки, которая встречает отца на вокзале со словами "Мы ждем своих пап всей страной, пап, ты настоящий герой".

Для сравнения, один из самых крупных телеграм-каналов с объявлениями о контрактной службе с незамысловатым названием "Служба по контракту", имеет всего чуть более 45 тысяч подписчиков, и там размещаются главным образом объявления с контактами рекрутеров.

При этом в телеграме в целом тоже есть всплеск упоминаний "службы по контракту", согласно сервису TGStat, в том числе и в аккаунтах региональных властей, как обнаружила Русская служба Би-би-си.

Как часто упоминают "службу по контракту" в Телеграм с начала года

Во "ВКонтакте" же огромное количество самой разнообразной рекламы не только от крупных регионов, но и маленьких городков (например, "Победа близка" от военкомата города Октябрьский в Башкирии). Часть ее, вполне возможно, была создана вербовщиками.

Такие объявления встречаются не только в профильных сообществах, но даже в группах государственных детских садов, правда, это не массовое явление.

На фоне событий в Курской области начали призывать подписывать контракты и боты, действующие во "ВКонтакте". Как пояснили Русской службе Би-би-си в проекте "Ботнадзор", мониторящем активность ботов в ВК, в целом рекламой контрактов занималось не очень большое количество ботов — всего несколько десятков фейковых аккаунтов.

В последние дни один из ключевых тезисов аккаунтов, которые "Ботнадзор" определяет как ботов, — как много желающих заключить контракт и какие щедрые выплаты их ожидают помимо лавров героев (этим пытаясь убедить, что именно поэтому не будет новой волны мобилизации).

"Сколько с начала ситуации в Курске уже добровольно пошли на подписание контракта! Герои!" — написала "Вероника Новицкая" в одном из типичных комментариев.

При этом несмотря на явно ура-патриотическую тональность кампании, в региональных СМИ иногда появляются предостережения о возможных последствиях недостаточного набора контрактников, правда, конкретные цифры при этом не звучат.

Так, 6 августа один из военкомов Саратовской области Алексей Лукичев на совещании у главы Балаковского района, ссылаясь на губернатора, заявил в видео, которое широко разошлось во "Вконтакте", "что самая важнейшая задача на сегодняшний день — это набор на контракт". Он пригрозил, что "придет тот день, когда я уже буду забирать тех, которые вам сильно нужны", и что губернатор разрешил "лишать руководителей и подчиненных брони, если очень сильно понадобится".

С начала августа участились также сообщения об агитации с помощью "холодных прозвонов". Русской службе Би-би-си известно по крайней мере о двух случаях, когда мужчинам звонили представители властей: в одном случае участковый заявил, что у него указание обзванивать всех, стоящих на учете за нарушение общественного порядка, с агитацией за контрактную службу.

В Дагестане же представители властей провели встречу с "безработными гражданами по вопросам заключения контракта".

Молодые женщины-медики в цене

По меньшей мере 11 российских регионов сейчас официально готовы рассматривать женщин-медиков на медицинские специальности, согласно обнаруженным Русской службой Би-би-си объявлениям во "ВКонтакте" и на популярных сайтах с вакансиями А некоторые, как Омская область, специально ищут именно женщин-медиков.

Максимальный возраст потенциальных кандидаток в этих объявлениях — до 50 лет. В более ранних объявлениях, которые нам удалось найти во "ВКонтакте" и в самом крупном телеграм-канале по набору на военную службу, этот возраст еще весной был до 56 лет. При этом еще в мае 2022 года Путин отменил верхнюю планку для желающих подписать контракт, и, как поясняло РБК, теперь это можно сделать до окончания трудоспособного возраста (а это 60 лет для женщин).

2 августа телеканал "Россия 1" показал в своем сюжете про контрактную службу Александру Харьковскую, которая оставит своих двоих детей бабушке на время службы.

"​​Я патриот своей страны, я люблю Россию, и потому, что у меня дети, я хочу, чтобы у них было светлое будущее", — говорит она на камеру. По какой конкретной специальности она будет служить, в сюжете не прозвучало. Нам удалось подтвердить ее личность, правда, в некоторых социальных сетях она присутствует под другой фамилией, а также то, что она действительно проживает в Ростовской области с двумя детьми, но на запрос о комментарии Анастасия не ответила.

Это редкость, когда власти показывают женщин с открытым лицом, по сути рекламирующих контрактную службу, хотя по закону женщина имеет право служить в армии России. По данным за 2021 год, около 35 тысяч россиянок несут службу в военных подразделениях. Но на телевидении их показывают гораздо реже чем мужчин.

В онлайн-агитации фото женщин почти не встречается, только текстовая приписка в объявлении. Хотя в августе стали появляться юридические советы для женщин, в частности — для одиноких мам, подписавших контракт.

Про некоторых таких женщин рассказывают по большей части региональные СМИ. Так, на башкирском новостном сайте "Новый Белокатай" был опубликован материал про военнослужащую с позывным "Гроза", которая в начале марта этого года отправилась служить "в зону спецоперации" в качестве повара в медицинской роте. "Но на войне лишних рук не бывает", как пишет издание, поэтому она в качестве санитарки помогает находить медперсоналу тяжело раненых бойцов и выносить их в безопасную зону с линии боевого соприкосновения.

В Иркутской области власти города Тулун, вероятно, 13 августа разместили во "ВКонтакте" объявление о приглашении на работу женщин-снайперов, но потом его удалили, однако оно осталось на местном информационном сайте.

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Из открытых источников невозможно подсчитать, насколько успешной является текущая кампания по набору на контракт, потому что известно о случаях, когда власти завышали цифру. При этом, по данным издания "Верстка" (признано "иноагентом" в России), введение рекордной единовременной выплаты в Москве вызвало волну интереса к военной службе. В начале августа в среднем по 116 человек в день подписывало контракт (в сравнению с несколькими десятками человек в начале июля), пишет издание. Большая часть из них — более 80 процентов — из других регионов (не включая Московскую область) и иностранцы.

Мэр Москвы Сергей Собянин позднее сказал, что 43 тысячи человек от столицы уже участвуют в войне, и что 23 тысячи человек, как ожидается, будет "законтрактовано" городом в этом году.

По данным Русской службы Би-би-си и издания "Медиазона" (признано "иноагентом" в России), число поименно установленных погибших с начала войны составило по меньшей мере 63 тысячи человек, и согласно нашим наблюдениям с середины прошлого года именно "добровольцы", подписывающие контракт с Минобороны России, доминируют среди погибших российских военных.

Редактор Ольга Шамина

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