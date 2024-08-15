На территории части Курской области РФ, которая находится под контролем украинских войск, создана первая военная комендатура. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский во время доклада на Ставке Верховного главнокомандующего, видеофрагмент которого в четверг, 15 августа, президент Владимир Зеленский выложил в своем Telegram-канале. "На Курщине идем вперед. Создана военная комендатура, которая должна обеспечить правопорядок, а также все потребности местного населения", - написал в свою очередь главком ВСУ у себя в Telegram. Начальником комендатуры назначен генерал-майор ВСУ Эдуард Москалёв.

По озвученным на Ставке данным Сырского, с начала контрнаступления украинские военные взяли под контроль 82 населенных пункта на площади 1150 кв. километров, продвинувшись на 35 км вглубь российской территории. "На территории Курской области завершено уничтожение противника в населенном пункте Суджа и трех других населенных пунктах", - добавил он. Главком также доложил, что по состоянию на день 15 августа украинские войска на отдельных направлениях продвинулись от 500 до 1500 м, отбили несколько атак противника и продолжают наступательные действия.

Александр Сырский отчитался также об обстановке на полях сражений в Украине. "Обстановка на востоке и юге Украины остается сложной, но контролируемой. Продолжается оборонительная операция. Основные усилия сосредоточены на недопущении продвижения врага в направлении Торецка и Покровска", - говорится в сообщении главкома в Telegram.

Наступление Украины длится десятый день

Вооруженные силы Украины проводят масштабную военную операцию в Курской области с 6 августа. Это первое наступление такого рода с момента начала агрессивной войны России против Украины в феврале 2022 года.

В Белгородской, Брянской и Курской областях 9 августа был введен режим контртеррористической операции. 12 августа врио курского губернатора Алексей Смирнов заявил, что в области были эвакуированы более 120 тысяч человек, и признал контроль ВСУ над 28 населенными пунктами региона. На фоне украинского наступления жители приграничных районов соседней Белгородской области массово покидают свои дома, а жители Краснояружского района области уже практически полностью оставили его, следует из сообщения губернатора региона Вячеслава Гладкова.

По словам украинского вице-премьера Ирины Верещук, на занятых территориях будут проводиться "гуманитарные операции", для чего туда допустят международные организации. Украинские власти также открыли круглосуточную горячую линию для жителей Курской области, "которым нужна гуманитарная помощь", сообщила Верещук.

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