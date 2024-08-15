"Это - украинское оружие". Так заместитель официального представителя правительства Германии Вольфганг Бюхнер (Wolfgang Büchner) отреагировал на сообщения о том, что Украина в ходе военной операции на территории Курской области РФ использует полученную от Германии боевую технику немецкого производства. С точки зрения правительства в Берлине переданное Украине оружие уже не имеет к нему никакого отношения. Ответственность за его применение несет Киев.

ФРГ требует соблюдать гуманитарные нормы

К тому же наступление ВСУ в Курской области "готовилось в строгом секрете и без обратной связи", отметил Бюхнер, из чего можно сделать вывод, что никаких предварительных согласований не было. Что правительству Германии важно, подчеркнул его представитель, так это соблюдение украинской стороной международного права. Такие заверения от Киева получены. "Сверх этого никаких условий по использованию оружия нет", - заявил Вольфганг Бюхнер. Украина, по его словам, "свободна в выборе вариантов".

Пока правительство ФРГ ничего не сообщало о том, действительно ли в ходе наступления украинской армии на территории России используется оружие немецкого производства. Теоретически это могли бы быть предоставленные Германией танки Leopard 1 и Leopard 2, боевые машины пехоты Marder или ракетные установки.

Российские СМИ распространили кадры с БМП Marder, которые якобы действуют на территории Курской области. Если это действительно так, то "Германия с правовой точки зрения совершенно точно не участвует в военной операции украинских вооруженных сил на российской территории", заявил в беседе с DW эксперт Европейского совета по международным отношениям (European Council on Foreign Relations) Рафаэль Лос (Rafael Loss).

Он пояснил: пока украинская сторона придерживается закрепленных в международном праве гуманитарных норм, она имеет право проводить подобные операции. Так, нельзя нападать на гражданские цели, а к военнопленным нужно относиться гуманно. До сих пор Украина очень серьезно подходила к выполнению этих требований, чем она отличается от России, подчеркнул Рафаэль Лос.

Различные политики, представляющие как правящие партии, так и оппозицию, тоже отметили, что не видят правовых проблем в военной операции Украины. "Совершенно очевидно, что государство, на которое напали, имеет право защищаться. А с точки зрения международного права это подразумевает в том числе и право, при условии соблюдения всех правил, действовать в данном случае на российской территории", - указал в интервью телекомпании ARD Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil), возглавляющий Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) – партию канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz).

Жертва агрессии имеет право действовать на земле врага

Подобное высказывание из уст председателя СДПГ, которая позиционируется как "партия мира", дело относительно новое. Ее партнеры по правящей коалиции - и "зеленые", и либералы - в данном вопросе и раньше высказывались смелее. Так, депутат бундестага от Партии "зеленых" Сара Нанни (Sarah Nanni) в беседе с DW одобряла использование немецких вооружений и на российской территории, правда - еще до наступления в Курской области.

А Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter), эксперт по вопросам безопасности крупнейшей в бундестаге оппозиционной фракции консервативных партий ХДС/ХСС, еще в начале года подчеркивал на сайте DW: "Удары Украины по военным целям на территории России не только допустимы с точки зрения международного права - они нужны с военно-стратегической точки зрения и абсолютно разумны". Они не превращают Германию в активного участника войны, подчеркивал тогда представитель ХДС.

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