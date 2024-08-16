Беспилотники атаковали Крым в ночь на 16 августа, сообщило министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

По данным российской стороны, средства ПВО перехватили или сбили над акваторией Черного моря пять украинских беспилотников самолетного типа. Кроме того, заявили в ведомстве, "дежурные огневые средства" уничтожили в море два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова.

Атака началась около 01:38, в это время назначенный Россией глава аннексированного Севастополя Михаил Развожаев написал в Telegram-канале, что в Севастополе "работает ПВО". В 02:51 он заявил, что военные сбили над акваторией Черного моря три беспилотника. "По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали", — сообщил Развожаев.

Украинский Telegram-канал "Крымский ветер" сообщил, ссылаясь на подписчиков, что взрывы слышали в Керчи. На улице Советской в центре города из-за падения обломков, как пишет канал, повреждены тротуар и дорога, а также, "вероятно, повреждены коммуникации". Движение по улице Советской частично перекрыто, на месте работает полиция, сообщил Telegram-канал "ЧП / Крым".

В окрестностях Керчи, где ранее заметили установку ПВО, ночью произошли пожары, сообщает "Крымский ветер". По его данным, возгорание возникло в районе стелы "Керчь".

"Крымский ветер" также сообщил, что в районе Керчи, по словам подписчиков, мог быть поражен ЗПРК "Панцирь-С1", но независимых подтверждений этой информации нет. Один из подписчиков канала при этом заявил, что комплекс не пострадал.

По данным "Крымского ветра", ночью взрывы также слышали в районе Каменки под Симферополем (там возник пожар), в Бахчисарайском районе возле Орловки, также несколько взрывов прозвучало в Черноморском.

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук утверждает, что в результате ночной атаки на Крым, по предварительной информации, повреждены паромная переправа в порту Керчи и катер в Черноморском. Другие источники эту информацию не подтверждали.

Как отмечает "Крым. Реалии", на Керченском мосту из-за атаки беспилотников перекрывали движение с 3:15 до 7:13, из-за чего к утру в очередях на проезд скопилось около двух тысяч автомобилей. "Русская служба Би-би-си" обратила внимание, что российский мониторинговый канал "Приграничье" сообщил, что над Крымским мостом сбили восемь ракет.

В Вооруженных силах Украины на момент публикации заметки не комментировали атаку на Крым.

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