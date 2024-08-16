В Донецке загорелся торговый центр "Галактика". Представители самопровозглашенной ДНР заявили, что по зданию, в котором находились десятки людей, ударили ВСУ.

Глава ДНР Денис Пушилин объявил "о централизованных ударах" ВСУ по Петровскому району Донецка, где расположена "Галактика". Площадь пожара в торговом центре, заявил он, составляет более 10 тысяч квадратных метров.

По словам Пушилина, в результате обстрела также было повреждено здание Центральной городской больницы № 14 города Донецка.

Ранены семь человек, в том числе подросток, заявил Пушилин, добавив, что данные о пострадавших уточняются. В свою очередь ТАСС со ссылкой на оперативные службы ДНР сообщает о как минимум двух погибших.

Украинское агентство УНИАН считает, что видео с места происшествия, распространенное российскими Telegram-каналами, может быть постановочным, а также выражает сомнение в том, что в "Галактике" находились "сотни человек".

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